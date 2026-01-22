फिर गल्फ में अटक गई सनी देओल की ‘Border 2’, जानें क्या है कारण?

‘बॉर्डर 2’ के मेकर्स फिल्म को लेकर बेहद पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जिसकी झलक फिल्म के प्रमोशन्स के दौरान साफ दिखाई दी। फिल्म के गानों और ट्रेलर को दर्शकों से मिली प्रतिक्रिया, सेंसर स्क्रीनिंग के बाद आए शुरुआती रिव्यूस ने भी मेकर्स का हौसला बढ़ा दिया है। ऐसे में टीम फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज को लेकर पूरी तरह तैयार थी। पर अब ‘बॉलीवुड हंगामा’ की रिपोर्ट्स के अनुसार ‘बॉर्डर 2’ गल्फ कन्ट्रीज बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएइ (UAE) में रिलीज नही होगी। बताया जा रहा है कि इन देशों में एंटी-पाकिस्तान कंटेंट वाली फिल्मों को रिलीज की अनुमति नहीं मिलती।