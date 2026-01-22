22 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

फिर गल्फ में अटक गई सनी देओल की ‘Border 2’, जानें क्या है कारण?

Border 2 Overseas Release Update: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। दमदार एडवांस बुकिंग और पॉजिटिव रिव्यू के बीच फिल्म की ओवरसीज रिलीज को एक बड़ा सेटबैक लगा है।

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 22, 2026

Border 2 Poster

बॉर्डर 2 पोस्टर (फोटो सोर्स: एक्स)

Border 2 Overseas Release Update: साल 2026 में सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ कल यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और फैंस बेसब्री से इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जो फिल्म की रिलीज को लेकर
मेकर्स के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकती हैं।

गल्फ कन्ट्रीज में नहीं रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2’?

‘बॉर्डर 2’ के मेकर्स फिल्म को लेकर बेहद पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जिसकी झलक फिल्म के प्रमोशन्स के दौरान साफ दिखाई दी। फिल्म के गानों और ट्रेलर को दर्शकों से मिली प्रतिक्रिया, सेंसर स्क्रीनिंग के बाद आए शुरुआती रिव्यूस ने भी मेकर्स का हौसला बढ़ा दिया है। ऐसे में टीम फिल्म की वर्ल्डवाइड रिलीज को लेकर पूरी तरह तैयार थी। पर अब ‘बॉलीवुड हंगामा’ की रिपोर्ट्स के अनुसार ‘बॉर्डर 2’ गल्फ कन्ट्रीज बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएइ (UAE) में रिलीज नही होगी। बताया जा रहा है कि इन देशों में एंटी-पाकिस्तान कंटेंट वाली फिल्मों को रिलीज की अनुमति नहीं मिलती।

ऐसी ही स्थिति कुछ समय पहले रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के साथ भी देखने को मिली थी। हालांकि, गल्फ देशों में रिलीज न होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई की थी।

सनी देओल की फिल्में क्यों नहीं होतीं गल्फ में रिलीज?

सनी देओल की फिल्मों में भारत के प्रति गहरा प्रेम, सम्मान और देशभक्ति की भावना साफ नजर आती है। उनकी फिल्मों में देश को मजबूती और गर्व के साथ दिखाया जाता है, जो पाकिस्तान और कई गल्फ देशों की सेंसर पॉलिसी के अनुकूल नहीं माना जाता। पाकिस्तान में तो ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज की संभावना पहले से ही लगभग शून्य है, और अब यही स्थिति गल्फ कन्ट्रीज को लेकर भी बनती नजर आ रही है।

सनी देओल की ‘बॉर्डर’, ‘गदर’, ‘इंडियन’, ‘मां तुझे सलाम’ और ‘द हीरो’ जैसी फिल्में इसी वजह से पाकिस्तान और गल्फ देशों में रिलीज नहीं हो पाईं। ये सभी फिल्में भारत-पाकिस्तान तनाव और मजबूत देशभक्ति के बैकड्रॉप पर बनी थीं, जिसके चलते इन्हें वहां सेंसर की मंजूरी नहीं मिल सकी।

‘बॉर्डर 2’ के बारे में

‘बॉर्डर 2’ कल, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यह साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जो 1971 की जंग पर आधारित एक नई और दमदार कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि फिल्म को जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।

खबर शेयर करें:

