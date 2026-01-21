Border 2 CBFC Certificate: ‘बॉर्डर 2’ को बिना कट मिला U/A सर्टिफिकेट, ओपनिंग डे पर बनेगा रिकॉर्ड? 

‘बॉर्डर 2’ पोस्टर (फोटो सोर्स: एक्स)
Border 2 CBFC Certificate: फिल्म ‘बॉर्डर 2’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ दो दिन ही बाकी हैं। रिलीज़ से पहले फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने जोरदार प्रमोशन किया है, जिसके चलते दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
अब फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से भी सर्टिफिकेट मिल चुका है और यह 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।
सोशल मीडिया पर 'बॉर्डर 2' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और हर कोई इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया है। खास बात यह है कि फिल्म को बिना किसी कट के पास किया गया है। फिल्म का कुल रनटाइम 3 घंटे 16 मिनट का है। इसमें युद्ध की बारीकियों, सैनिकों की भावनाओं और उनके बलिदान को बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है।
U/A 13+ सर्टिफिकेट का मतलब है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फिल्म देखने के लिए माता-पिता की गाइडेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिल्म में कुछ इंटेंस वॉर सीक्वेंस और इमोशनल सीन शामिल हैं।
'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जो 1971 की जंग पर आधारित एक नई और दमदार कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।
ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग सोमवार सुबह शुरू हुई थी और सिर्फ 48 घंटों के भीतर ही एक लाख टिकटों का आंकड़ा पार कर लिया गया। बुधवार सुबह तक फिल्म के ऑल इंडिया लेवल पर करीब 1,08,441 टिकट बिक चुके हैं, और रिलीज की तारीख रिलीज नजदीक आते ही बिक्री की रफ्तार और तेज हो गई है। सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने 3.48 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। ब्लॉक सीटों को शामिल करने पर यह आंकड़ा बढ़कर 7 करोड़ रुपये तक हो जाता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कुल टिकट बिक्री 2.25 लाख तक पहुंच सकती है और ओपनिंग डे पर यह 40 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। अगर 'बॉर्डर 2' यह मुकाम हासिल कर लेती है, तो यह आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ की ओपनिंग से भी बड़ी होगी, जिसने पहले दिन 28 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
