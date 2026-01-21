Border 2 CBFC Certificate: ‘बॉर्डर 2’ को बिना कट मिला U/A सर्टिफिकेट, ओपनिंग डे पर बनेगा रिकॉर्ड? 

सोशल मीडिया पर 'बॉर्डर 2' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और हर कोई इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया है। खास बात यह है कि फिल्म को बिना किसी कट के पास किया गया है। फिल्म का कुल रनटाइम 3 घंटे 16 मिनट का है। इसमें युद्ध की बारीकियों, सैनिकों की भावनाओं और उनके बलिदान को बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है।

U/A 13+ सर्टिफिकेट का मतलब है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फिल्म देखने के लिए माता-पिता की गाइडेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिल्म में कुछ इंटेंस वॉर सीक्वेंस और इमोशनल सीन शामिल हैं।