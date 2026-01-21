21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Border 2 CBFC Certificate: ‘बॉर्डर 2’ को बिना कट मिला U/A सर्टिफिकेट, ओपनिंग डे पर बनेगा रिकॉर्ड? 

Border 2 CBFC Certificate : फिल्म ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सीबीएफसी से बिना किसी कट के U/A सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 21, 2026

Border 2 Poster

‘बॉर्डर 2’ पोस्टर (फोटो सोर्स: एक्स)

Border 2 CBFC Certificate: फिल्म ‘बॉर्डर 2’ इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ दो दिन ही बाकी हैं। रिलीज़ से पहले फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने जोरदार प्रमोशन किया है, जिसके चलते दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
अब फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से भी सर्टिफिकेट मिल चुका है और यह 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

CBFC सर्टिफिकेट की जानकारी ( CBFC Certificate Information)

सोशल मीडिया पर 'बॉर्डर 2' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और हर कोई इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया है। खास बात यह है कि फिल्म को बिना किसी कट के पास किया गया है। फिल्म का कुल रनटाइम 3 घंटे 16 मिनट का है। इसमें युद्ध की बारीकियों, सैनिकों की भावनाओं और उनके बलिदान को बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है।
U/A 13+ सर्टिफिकेट का मतलब है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फिल्म देखने के लिए माता-पिता की गाइडेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिल्म में कुछ इंटेंस वॉर सीक्वेंस और इमोशनल सीन शामिल हैं।

'बॉर्डर 2' की स्टारकास्ट (Border 2 Starcast)

'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जो 1971 की जंग पर आधारित एक नई और दमदार कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।

एडवांस बुकिंग में कर रही है कमाल (Advance Booking Of Border 2)

ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग सोमवार सुबह शुरू हुई थी और सिर्फ 48 घंटों के भीतर ही एक लाख टिकटों का आंकड़ा पार कर लिया गया। बुधवार सुबह तक फिल्म के ऑल इंडिया लेवल पर करीब 1,08,441 टिकट बिक चुके हैं, और रिलीज की तारीख रिलीज नजदीक आते ही बिक्री की रफ्तार और तेज हो गई है। सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने 3.48 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। ब्लॉक सीटों को शामिल करने पर यह आंकड़ा बढ़कर 7 करोड़ रुपये तक हो जाता है।

ओपनिंग डे पर बन सकता है बड़ा रिकॉर्ड (Opening Day Record)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कुल टिकट बिक्री 2.25 लाख तक पहुंच सकती है और ओपनिंग डे पर यह 40 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। अगर 'बॉर्डर 2' यह मुकाम हासिल कर लेती है, तो यह आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ की ओपनिंग से भी बड़ी होगी, जिसने पहले दिन 28 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

ये भी पढ़ें

क्यों टलती जा रही है आमिर खान की ‘महाभारत’? एक्टर ने खुद बताई वजह
बॉलीवुड
Mahabharat image - Aamir Khan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सनी देओल

वरुण धवन

Updated on:

21 Jan 2026 07:40 pm

Published on:

21 Jan 2026 07:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Border 2 CBFC Certificate: ‘बॉर्डर 2’ को बिना कट मिला U/A सर्टिफिकेट, ओपनिंग डे पर बनेगा रिकॉर्ड? 

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

महेश बाबू की पत्नी के बारे में 90% लोग नहीं जानते ये बात? जानें आखिर क्यों कर दिया करियर कुर्बान

Mahesh Babu Wife Namrata Shirodkar
बॉलीवुड

52 की उम्र में ऋतिक रोशन ने ढाया कहर, शर्टलेस फोटोज ने इंटरनेट का पारा किया हाई

Hrithik Roshan
बॉलीवुड

Ram Gopal Varma Clarification: वायरल हुए पुराने इंटरव्यू ने बढ़ाया बवाल, डायरेक्टर ने अब आगे बढ़ कर दी सफाई 

Ram Gopal Varma - A R Rahman Photo
बॉलीवुड

2026 की ये मेगा फिल्में बदल सकती हैं इंडियन सिनेमा का गेम, जानें कौन बनेगा सबसे बड़ा गेम-चेंजर?

2026 की ये मेगा फिल्में बदल सकती हैं इंडियन सिनेमा का गेम, जानें कौन बनेगा सबसे बड़ा गेम-चेंजर?
बॉलीवुड

‘वो लड़की बारूद की ढेर है, खुद तो फटेगी…’ O’ Romeo के ट्रेलर में शाहिद कपूर का दिखा वाइल्ड बीस्ट अवतार

O' Romeo Trailer Out
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.