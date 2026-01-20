क्यों टलती जा रही है आमिर खान की ‘महाभारत’? एक्टर ने खुद बताई वजह

महाभारत को लेकर आमिर खान पहले भी अपनी शेयर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, “महाभारत कोई फिल्म नहीं, एक यज्ञ है। इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है।” आमिर ने यह भी साफ किया था कि वह महाभारत में किसी बड़े या पॉपुलर चेहरे को कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस कहानी में किरदार ही असली स्टार होते हैं। इसी वजह से वह नए और अनजान चेहरों को मौका देना चाहते हैं, ताकि हर किरदार में ताजगी और सच्चाई नजर आए। आमिर का मानना है कि महाभारत को एक ही फिल्म में समेटना संभव नहीं है। यह कई फिल्मों की सीरीज होगी, जिसे ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ की तर्ज पर एक साथ शूट कर के रिलीज किया जाएगा।