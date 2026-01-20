20 जनवरी 2026,

मंगलवार

बॉलीवुड

क्यों टलती जा रही है आमिर खान की ‘महाभारत’? एक्टर ने खुद बताई वजह

Aamir Khan Mahabharat Update: खान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है की वो बिना किसी जल्दबाजी के इसे सही तरीके से पर्दे पर उतारना चाहते हैं, जिससे यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का विषय बन सके।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 20, 2026

Mahabharat image - Aamir Khan

‘महाभारत’ इमेज - आमिर खान (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Aamir Khan Mahabharat Update: अभिनेता आमिर खान की हाल ही में फिल्म ‘हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ रिलीज हुई है। इसके साथ ही वह इन दिनों किसी न किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं चाहे वह वोट डालने के दौरान दिया गया उनका बयान हो, उनके वेट लॉस का सीक्रेट हो या फिर मुंबई मैराथन में हिस्सा लेने की बात। अब एक बार फिर आमिर सुर्खियों में हैं, इस बार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर।

क्यों देर हो रही है ‘महाभारत’ बनाने में? (Why The Delay In Mahabharat)

आमिर खान पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वह ‘महाभारत’ पर फिल्म बनाने की योजना लंबे समय से बना रहे हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बेहद खास और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आमिर का मानना है कि यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे करने के बाद शायद उन्हें लगे कि अब कुछ और करने को बाकी नहीं रह जाएगा।

अब एक बार फिर आमिर ने महाभारत को लेकर अपनी तैयारी और सोच पर बात की है। उन्होंने बताया कि वह इस प्रोजेक्ट में इतना समय क्यों ले रहे हैं। ‘सीएनएन’ को दिए एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि वह महाभारत तभी बनाएंगे, जब उन्हें पूरा भरोसा होगा कि वह इसे सही तरीके से पेश कर पाएंगे और दर्शकों का दिल जीत सकेंगे।

आमिर ने कहा कि महाभारत हर भारतीय के दिल से जुड़ी हुई कहानी है। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का अहम हिस्सा है। शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने भगवत गीता न पढ़ी हो या बचपन में दादी-नानी से इसकी कहानियां न सुनी हों। ऐसे में इस महान ग्रंथ पर फिल्म बनाना बेहद सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है। आमिर ने कहा कि अगर महाभारत को बनाने में जरा सी भी चूक हुई, तो इसके लिए वह खुद को दोषी मानेंगे। उन्होंने साफ कहा कि वह ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते।

किस स्केल की होगी आमिर की ‘महाभारत’ (Scale Of Mahabharat)

हॉलीवुड फिल्मों का उदाहरण देते हुए आमिर खान ने कहा कि दुनिया ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ और ‘अवतार’ जैसी बड़े स्तर की फिल्में देख चुकी है, लेकिन उनके मुताबिक महाभारत उन सभी कहानियों की जननी है। अगर इसे सही तरीके से पर्दे पर उतारा गया, तो यह भारत के लिए गर्व की बात होगी। यही वजह है कि आमिर खान इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं कि कहानी,  विजुअल्स और हर पहलू पूरी तरह परफेक्ट हो, तभी वह इसे दर्शकों के सामने लाएं।

कास्टिंग में करेंगे एक्सपेरिमेंट? (Casting Of Mahabharat)

महाभारत को लेकर आमिर खान पहले भी अपनी शेयर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, “महाभारत कोई फिल्म नहीं, एक यज्ञ है। इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है।” आमिर ने यह भी साफ किया था कि वह महाभारत में किसी बड़े या पॉपुलर चेहरे को कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस कहानी में किरदार ही असली स्टार होते हैं। इसी वजह से वह नए और अनजान चेहरों को मौका देना चाहते हैं, ताकि हर किरदार में ताजगी और सच्चाई नजर आए। आमिर का मानना है कि महाभारत को एक ही फिल्म में समेटना संभव नहीं है। यह कई फिल्मों की सीरीज होगी, जिसे ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ की तर्ज पर एक साथ शूट कर के रिलीज किया जाएगा।

आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ( Upcoming Projects Of Aamir Khan)

महाभारत के अलावा आमिर खान के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं। वह लोकेश कनगराज के साथ एक सुपरहीरो एक्शन फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार हिरानी के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट इस समय फाइन-ट्यून की जा रही है। साथ ही आमिर अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म ‘एक दिन’ और सनी देओल अभिनीत तथा राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘लाहौर 1947’ को प्रोड्यूस कर रहे हैं।

Updated on:

20 Jan 2026 09:44 pm

Published on:

20 Jan 2026 09:43 pm

क्यों टलती जा रही है आमिर खान की 'महाभारत'? एक्टर ने खुद बताई वजह

