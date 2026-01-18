मेरी बेटी ने मुझे फोर्स किया…एक्टर का मैराथन 2026 को लेकर बयान हुआ वायरल, देखें वीडियो

बता दें, आमिर खान ने इस दौरान अपना फिटनेस मंत्र भी शेयर किया। उन्होंने हेल्थ के प्रति जागरूक रहने वाले युवाओं को सलाह देते हुए कहा, "आप वही हैं जो आप खाते हैं। इसलिए फिटनेस के लिए डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नंबर आता है 8 घंटे की भरपूर नींद का और सबसे आखिरी में वर्कआउट आता है। अगर आपकी डाइट और नींद सही नहीं है, तो सिर्फ वर्कआउट से काम नहीं चलेगा।" साथ ही, मुंबई मैराथन के बहाने आमिर खान के पूरे परिवार को एक साथ फिट और एक्टिव देखकर सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।