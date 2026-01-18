मेरी बेटी ने मुझे फोर्स किया…एक्टर का मैराथन 2026 को लेकर बयान हुआ वायरल, देखें वीडियो

marathon 2026 in aamir khan (सोर्स: X@euphoriaIcon)
Bollywood Actors mumbai Marathon 2026: आज यानी 18 जनवरी 2026 को मुंबई की सड़कों पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। 'टाटा मुंबई मैराथन 2026' में हजारों लोगों के साथ बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान भी अपनी पूरी फैमिली के साथ दौड़ लगाते नजर आए। बता दें, आमिर खान के साथ उनकी एक्स-वाइफ किरण राव, बेटी इरा खान, दोनों बेटे जुनैद और आजाद खान के साथ दामाद नूपुर शिखरे ने भी इस इवेंट में भाग लेकर अपनी फिटनेश दिखाई।
इस मैराथन के दौरान मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने एक खुलासा किया, जिसमें जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इस मैराथन में आने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ इशारा किया और कहा, "सच कहूं तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मेरी बेटी इरा ने मुझे इसके लिए फोर्स किया। उसी ने हम सबको यहां आने के लिए इंस्पायर किया है।"
बता दें, आमिर खान के परिवार ने अपनी क्षमता के मुताबिक अलग-अलग कैटेगिरी में हिस्सा लिया, आमिर खान, किरण राव, इरा खान और आजाद इन चारों ने 5.9 किलोमीटर की 'ड्रीम रन' पूरी की। साथ ही, आमिर के बड़े बेटे जुनैद ने 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई और आमिर के दामाद नूपुर, जो एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं, उन्होंने 'फुल मैराथन' (42 किमी) में हिस्सा लेकर सबको चौका दिया।
इतना ही नहीं, आमिर खान ने दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन्स के मैराथन में जज्बे को देखकर काफी प्रभावित नजर आए और कहा, "दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन्स के रन में जो एक्साइटमेंट और एनर्जी मैंने देखी, उसे देखकर मुझे लगा कि अब हर साल यहां आना चाहिए। मुंबई का स्पिरिट वाकई कमाल का है।"
बता दें, आमिर खान ने इस दौरान अपना फिटनेस मंत्र भी शेयर किया। उन्होंने हेल्थ के प्रति जागरूक रहने वाले युवाओं को सलाह देते हुए कहा, "आप वही हैं जो आप खाते हैं। इसलिए फिटनेस के लिए डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नंबर आता है 8 घंटे की भरपूर नींद का और सबसे आखिरी में वर्कआउट आता है। अगर आपकी डाइट और नींद सही नहीं है, तो सिर्फ वर्कआउट से काम नहीं चलेगा।" साथ ही, मुंबई मैराथन के बहाने आमिर खान के पूरे परिवार को एक साथ फिट और एक्टिव देखकर सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
