सलमान-आमिर-शाहरुख तीनों साथ में करने वाले हैं काम! इस वीडियो से मची खलबली

यह यश चोपड़ा की फिल्म थी, जिसे अनुपम खेर डायरेक्ट करने वाले थे। इसमें काजोल, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा को भी लिया जाना था। लेकिन उस समय तीनों खान अपने शेड्यूल में व्यस्त थे, इसलिए प्रोजेक्ट रुक गया। बाद में वासु भगनानी ने यह फिल्म बनाई, जो 2002 में रिलीज हुई और इसमें अनिल कपूर, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन, महिमा चौधरी, उर्मिला मातोंडकर और तारा शर्मा नजर आए।