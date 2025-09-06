Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

सलमान-आमिर-शाहरुख तीनों साथ में करने वाले हैं काम! इस वीडियो से मची खलबली

Bollywood News: दबंग स्टार सलमान खान, रोमांस के बादशाह शाहरुख और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर तीनों एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं! एक वीडियो सामने आया है, जिसमें…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 06, 2025

Salman Khan-Aamir Khan-Shahrukh Khan
सलमान, आमिर और शाहरुख की फोटो (सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Viral Video: सलमान-आमिर-शाहरुख के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वायरल वीडियो के मुताबिक, तीनों बहुत जल्द एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। तीनों की वैनिटी वैन को एक साथ देखा जा सकता है। जिस पर लिखा है- सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान।

वीडियो को एक्स पर सुमित कडेल नाम के यूजर ने पोस्ट किया है। उसने वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा, “शाहरुख खान- सलमान खान- आमिर खान: भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी तिकड़ी, एक फिल्म के लिए साथ आ रही है? अगर ऐसा हुआ, तो फैंस और पूरी इंडस्ट्री पूरी तरह से पागल हो जाएगी। क्या लगता है? क्या हो सकता है?”

देखें वायरल वीडियो-

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक ने लिखा, “क्या बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड खतरे में हैं?”

दूसरे ने लिखा, “अगर ये तीनों सुपरस्टार एक साथ किसी फिल्म में काम करने आए, तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ जाएगा और ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे जिन्हें टूटने में कई साल लग जाएंगे। भारत की जनता इन तीनों को एक बार साथ काम करते हुए जरूर देखना चाहेंगे”

एक साथ कभी नहीं किया काम

बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार की देश और दुनिया में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। तीनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। फैंस इसका वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।

बता दें 'टाइगर 3' 'करण अर्जुन', 'हम तुम्हारे हैं सनम' में सलमान खान और शाहरुख खान ने साथ काम किया। जबकि आमिर और शाहरुख ने फिल्म 'पहला नशा' में साथ काम किया था। वहीं आमिर खान और सलमान खान ने 'अंदाज अपना-अपना' में एक साथ दिखे थे, लेकिन तीनों कभी भी एक साथ नहीं दिखे।

आमिर खान ने दिया था हिंट

आमिर खान ने हाल ही में अपने जन्मदिन पर इशारा किया कि वे शाहरुख और सलमान के साथ एक फिल्म कर सकते हैं। लेकिन पहले भी एक फिल्म ऐसी थी, जिसमें तीनों को साथ लेने की योजना बनी थी।

यह यश चोपड़ा की फिल्म थी, जिसे अनुपम खेर डायरेक्ट करने वाले थे। इसमें काजोल, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा को भी लिया जाना था। लेकिन उस समय तीनों खान अपने शेड्यूल में व्यस्त थे, इसलिए प्रोजेक्ट रुक गया। बाद में वासु भगनानी ने यह फिल्म बनाई, जो 2002 में रिलीज हुई और इसमें अनिल कपूर, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन, महिमा चौधरी, उर्मिला मातोंडकर और तारा शर्मा नजर आए।

संबंधित विषय:

आमिर खान

सलमान खान

शाहरुख़ खान

Published on:

06 Sept 2025 02:39 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान-आमिर-शाहरुख तीनों साथ में करने वाले हैं काम! इस वीडियो से मची खलबली

