Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

मुसीबत में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, लुक आउट नोटिस जारी

Fraud Case: मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी में लुक आउट नोटिस जारी किया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 05, 2025

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case
शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की फोटो (सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा मुसीबत में हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री और उनके बिजनेसमैन पति के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। जी हां उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस चल रहा है।

समझिए पूरा मामला?

दोनों के खिलाफ इस साल अगस्त में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। शिकायत करने वाले हैं दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। दीपक ने शिल्पा और राज पर 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ, शिल्पा और राज के वकील ने इन इल्जामों को बेबुनियाद बता कर खारिज कर दिया है। लेकिन पुलिस का ये एक्शन बताता है कि मामला गंभीर है।

ये भी पढ़ें

पवन सिंह के साथ अब जो होगा… अंजलि राघव ‘बैड टच’ मामले में आया नया मोड़, महिला आयोग सख्त
भोजपुरी
Pawan Singh

जानकारी खंगाल रही है पुलिस

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस इनके ट्रेवल लॉग देख रही थी और अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

धोखाधड़ी के समय के बीच दोनों कहां-कहां गए और पैसों का लेनदेन कहां-कहां हुआ, मुंबई पुलिस ने यह जानकारी निकाली। ऑडिटर ने कुछ संदेहजनक पाया है इसलिए पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। गणेश उत्सव और अन्य कारणों के चलते उनसे पूछताछ हो नहीं पाई थी।

दीपक कोठारी ने बताया कि साल 2015 में राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उनका परिचय शिल्पा और राज से कराया, जो उस समय कंपनी (बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड) के प्रमुख शेयरधारक थे।

आरोप है कि दोनों ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा, लेकिन बाद में इसे निवेश के रूप में लेने की बात कही। शिल्पा और राज कुंद्रा ने कोठारी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का वादा किया।

एक्टर्स में बिजनेस का पैसा निजी खर्चों में उड़ाया

दीपक कोठारी ने 2015 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी में कुल 59 करोड़ रुपए लगाए, अप्रैल में 31 करोड़ और सितंबर में 28 करोड़। लेकिन 2016 में शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से हटने का फैसला किया। राज कुंद्रा ने पैसे की सुरक्षा के लिए अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी थी।

फिर 2017 में कोठारी को पता चला कि कंपनी ने एक समझौते का उल्लंघन किया, जिसके चलते वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। कोठारी का कहना है कि उनका पैसा बिजनेस में इस्तेमाल होने की बजाय निजी खर्चों में उड़ा दिया गया।

इसके बाद कोठारी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की, और पुलिस ने शिल्पा-राज के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज कर लिया। अब इस मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है

ये भी पढ़ें

फेमस निर्देशक का सनसनीखेज आरोप, धमकी मिलने पर ये कदम उठाने की दी चेतावनी
बॉलीवुड
Vivek Agnihotri

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Sept 2025 05:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मुसीबत में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, लुक आउट नोटिस जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट