मुसीबत में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, लुक आउट नोटिस जारी

दोनों के खिलाफ इस साल अगस्त में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। शिकायत करने वाले हैं दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। दीपक ने शिल्पा और राज पर 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ, शिल्पा और राज के वकील ने इन इल्जामों को बेबुनियाद बता कर खारिज कर दिया है। लेकिन पुलिस का ये एक्शन बताता है कि मामला गंभीर है।