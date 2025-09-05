मुसीबत में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, लुक आउट नोटिस जारी

Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा मुसीबत में हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री और उनके बिजनेसमैन पति के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। जी हां उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दोनों पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस चल रहा है।
दोनों के खिलाफ इस साल अगस्त में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। शिकायत करने वाले हैं दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। दीपक ने शिल्पा और राज पर 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ, शिल्पा और राज के वकील ने इन इल्जामों को बेबुनियाद बता कर खारिज कर दिया है। लेकिन पुलिस का ये एक्शन बताता है कि मामला गंभीर है।
मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस इनके ट्रेवल लॉग देख रही थी और अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।
धोखाधड़ी के समय के बीच दोनों कहां-कहां गए और पैसों का लेनदेन कहां-कहां हुआ, मुंबई पुलिस ने यह जानकारी निकाली। ऑडिटर ने कुछ संदेहजनक पाया है इसलिए पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। गणेश उत्सव और अन्य कारणों के चलते उनसे पूछताछ हो नहीं पाई थी।
दीपक कोठारी ने बताया कि साल 2015 में राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उनका परिचय शिल्पा और राज से कराया, जो उस समय कंपनी (बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड) के प्रमुख शेयरधारक थे।
आरोप है कि दोनों ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा, लेकिन बाद में इसे निवेश के रूप में लेने की बात कही। शिल्पा और राज कुंद्रा ने कोठारी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का वादा किया।
दीपक कोठारी ने 2015 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी में कुल 59 करोड़ रुपए लगाए, अप्रैल में 31 करोड़ और सितंबर में 28 करोड़। लेकिन 2016 में शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से हटने का फैसला किया। राज कुंद्रा ने पैसे की सुरक्षा के लिए अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी थी।
फिर 2017 में कोठारी को पता चला कि कंपनी ने एक समझौते का उल्लंघन किया, जिसके चलते वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। कोठारी का कहना है कि उनका पैसा बिजनेस में इस्तेमाल होने की बजाय निजी खर्चों में उड़ा दिया गया।
इसके बाद कोठारी ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की, और पुलिस ने शिल्पा-राज के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज कर लिया। अब इस मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है