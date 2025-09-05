फेमस निर्देशक का सनसनीखेज आरोप, धमकी मिलने पर ये कदम उठाने की दी चेतावनी

Vivek Agnihotri Controversy: विवादों के बीच फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लेकिन फिल्म के निर्माता ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस अधिकारी धौंस दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में थिएटर मालिकों को फिल्म को प्रदर्शित न करने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें डरा रहे हैं। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री ने चेतावनी दी है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो वो कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं।
‘द बंगाल फाइल्स’ फिल्म अगस्त 1946 में कोलकाता (उस समय कलकत्ता) में हुए सांप्रदायिक दंगों की कहानी बयान करती है, जिसे इतिहास में ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ के नाम से जाना जाता है।
लेकिन यह विवाद तब भड़का जब पश्चिम बंगाल की राजधानी में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को रोकने की कोशिश की गई। इसके अलावा, दो बंगाली अभिनेताओं ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया।
इस बीच बीते कल मुंबई में मीडिया से बातचीत में फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार का रवैया गैरकानूनी और संविधान के खिलाफ है। हम रिट याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं। शुक्रवार को हालात देखकर हम अगला कदम तय करेंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे।”
फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने सनसनीखेज दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में थिएटर मालिकों को उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के लिए धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया, “हमें कई थिएटर मालिकों, जिनमें बड़े मल्टीप्लेक्स चेन के अधिकारी भी शामिल हैं, से सूचना मिली है कि पुलिस उन्हें फिल्म दिखाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रही है। थिएटर मालिक डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई जबरन उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो वे क्या करें?”
बता दें विवेक की पत्नी और फिल्म की सह-निर्माता पल्लवी जोशी, जो इसमें एक किरदार भी निभा रही हैं, ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दखल देने की गुहार लगाई है।
फिल्म रिलीज के बाद कुछ यूजर्स की एक्स पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एक ने लिखा, “मैं तो बस इसे देखने के लिए दिल्ली जा रही हूं, क्या आपको यकीन होगा? क्योंकि ये घटिया, दयनीय सरकार इसे यहां रिलीज नहीं होने देगी।”
यूजर्स के इस कमेंट पर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 3 दिल और एक रोने वाला इमोजी से अपने जज्बात साझा किए।
यह फिल्म विवेक अग्निहोत्री की ‘द फाइल्स’ त्रयी का आखिरी हिस्सा है, जिसके पहले दो भाग ‘द ताशकंद फाइल्स’ (2019) और ‘द कश्मीर फाइल्स’ (2022) रिलीज हो चुके हैं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, शाश्वत चटर्जी और दर्शन कुमार जैसे सितारे प्रमुख भूमिकाओं में हैं।