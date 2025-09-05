फेमस निर्देशक का सनसनीखेज आरोप, धमकी मिलने पर ये कदम उठाने की दी चेतावनी

Vivek Agnihotri Controversy: विवादों के बीच फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लेकिन फिल्म के निर्माता ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस अधिकारी धौंस दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में थिएटर मालिकों को फिल्म को प्रदर्शित न करने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें डरा रहे हैं। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री ने चेतावनी दी है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो वो कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं।