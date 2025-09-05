Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

फेमस निर्देशक का सनसनीखेज आरोप, धमकी मिलने पर ये कदम उठाने की दी चेतावनी

The Bengal Files Controversy: बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 05, 2025

Vivek Agnihotri
फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री और उनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ का पोस्टर (सोर्स: फिल्म निर्माता इंस्टाग्राम)

Vivek Agnihotri Controversy: विवादों के बीच फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लेकिन फिल्म के निर्माता ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस अधिकारी धौंस दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में थिएटर मालिकों को फिल्म को प्रदर्शित न करने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें डरा रहे हैं। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री ने चेतावनी दी है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो वो कानूनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं।

ट्रेलर लॉन्च को रोकने की हुई थी कोशिश

‘द बंगाल फाइल्स’ फिल्म अगस्त 1946 में कोलकाता (उस समय कलकत्ता) में हुए सांप्रदायिक दंगों की कहानी बयान करती है, जिसे इतिहास में ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ के नाम से जाना जाता है।

ये भी पढ़ें

अंजलि राघव संग ‘बैड टच’ के बाद अब इस मामले में बुरे फंसे पवन सिंह, FIR दर्ज होने के बाद वकील का बयान आया सामने
भोजपुरी
Pawan singh

लेकिन यह विवाद तब भड़का जब पश्चिम बंगाल की राजधानी में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को रोकने की कोशिश की गई। इसके अलावा, दो बंगाली अभिनेताओं ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया।

इस बीच बीते कल मुंबई में मीडिया से बातचीत में फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार का रवैया गैरकानूनी और संविधान के खिलाफ है। हम रिट याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं। शुक्रवार को हालात देखकर हम अगला कदम तय करेंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे।”

अग्निहोत्री का सनसनीखेज दावा

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने सनसनीखेज दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में थिएटर मालिकों को उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के लिए धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया, “हमें कई थिएटर मालिकों, जिनमें बड़े मल्टीप्लेक्स चेन के अधिकारी भी शामिल हैं, से सूचना मिली है कि पुलिस उन्हें फिल्म दिखाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रही है। थिएटर मालिक डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई जबरन उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो वे क्या करें?”

बता दें विवेक की पत्नी और फिल्म की सह-निर्माता पल्लवी जोशी, जो इसमें एक किरदार भी निभा रही हैं, ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दखल देने की गुहार लगाई है।

यूजर्स बोले घटिया सरकार

फिल्म रिलीज के बाद कुछ यूजर्स की एक्स पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एक ने लिखा, “मैं तो बस इसे देखने के लिए दिल्ली जा रही हूं, क्या आपको यकीन होगा? क्योंकि ये घटिया, दयनीय सरकार इसे यहां रिलीज नहीं होने देगी।”

यूजर्स के इस कमेंट पर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 3 दिल और एक रोने वाला इमोजी से अपने जज्बात साझा किए।

यह फिल्म विवेक अग्निहोत्री की ‘द फाइल्स’ त्रयी का आखिरी हिस्सा है, जिसके पहले दो भाग ‘द ताशकंद फाइल्स’ (2019) और ‘द कश्मीर फाइल्स’ (2022) रिलीज हो चुके हैं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, शाश्वत चटर्जी और दर्शन कुमार जैसे सितारे प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

ये भी पढ़ें

आखिर क्यों कांपने लगी थीं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, अब जाकर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Shweta Tiwari

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

05 Sept 2025 02:08 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फेमस निर्देशक का सनसनीखेज आरोप, धमकी मिलने पर ये कदम उठाने की दी चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट