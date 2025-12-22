हमारे बीच कभी कोल्ड वॉर नहीं था…माधुरी दीक्षित ने श्रीदेवी को लेकर सालों पुराने विवाद पर तोड़ी चुप्पी

90 के दशक में माधुरी दीक्षित और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को लेकर अक्सर कई चर्चाएं होती रही हैं। मीडिया और फैंस के बीच ये धारणा बनाई जाती थी कि दोनों के बीच कोल्ड वॉर चलती थी। हालांकि, अब सालों बाद माधुरी ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनके और श्रीदेवी के बीच कभी किसी तरह की कटुता नहीं रही। माधुरी ने कहा, 'हम दोनों अपने-अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। हमारे बीच किसी तरह के टकराव की कोई वजह नहीं थी। वो एक शानदार कलाकार थीं और हम एक-दूसरे के काम का सम्मान करते थे।' उन्होंने ये भी कहा कि श्रीदेवी जैसी महान अभिनेत्री को लेकर गलत बातें फैलाना बिल्कुल गलत है।