बॉलीवुड

रात 3.30 बजे 2 शख्स…उर्फी जावेद के साथ हुई डरा देने वाली घटना, ऐसे बचाई एक्ट्रेस ने जान

Urfi Javed: एक्ट्रेस और इंफ्लुएंसर उर्फी जावेद इन दिनों बेहद डरी हुई हैं। उनके साथ जो 22 दिसंबर की रात को घटना घटी है, वह उसे भूल नहीं पा रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 23, 2025

Urfi javed Share terrifying experience 22 december midnight 3.30 am in house 2 suspicious two man doorbell

उर्फी जावेद ने सुनाया डरावना किस्सा

Urfi Javed News: अपने अतरंगी फैशन सेंस और बेबाक अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद इन दिनों एक बेहद डरावने अनुभव की वजह से सुर्खियों में हैं। उर्फी के साथ 22 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। रविवार की रात उर्फी के घर में दो अनजान शख्स ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उर्फी ने डरते हुए पुलिस को कॉल कर दिया।

उर्फी जावेद के घर बजती रही घंटी (Urfi Javed Share terrifying experience)

उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया और ई-टाइम्स से बातचीत में इस खौफनाक रात का पूरा किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर की रात करीब 3:30 बजे जब वह सो रही थीं, अचानक उनके घर की डोरबेल बजने लगी। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई गलती से आ गया होगा, लेकिन घंटी लगातार 10 मिनट तक बजती रही और जब चेक किया, तो बाहर एक नहीं बल्कि दो अनजान शख्स खड़े थे।

उर्फी ने पुलिस को किया कॉल (Urfi Javed Latest News)

उर्फी जावेद ने आगे बताया कि वह उस समय काफी डर गईं थीं, क्योंकि इतनी रात को कोई भी बिना किसी वजह के दरवाजा नहीं खटखटाता। हिम्मत जुटाकर उर्फी ने बाहर खड़े शख्स से बात करने की कोशिश की। एक्ट्रेस के मुताबिक, एक शख्स लगातार उनसे कह रहा था कि "दरवाजा खोलो और हमें घर के अंदर आने दो।" वहीं दूसरा शख्स घर के एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उर्फी ने उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जब उर्फी जावेद ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो भी वह दोनों टस से मस नहीं हुए और बदतमीजी करते हुए बोले, "निकल, निकल।"

पुलिस को देख भागे आरोपी (Urfi Javed Visit Police Station)

ऐसे में जब काफी देर हो गई और स्थिति खराब होने लगी तो उर्फी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। एक्ट्रेस ने बताया कि पुलिस के आने तक वे दोनों वहीं खड़े होकर चिल्लाते रहे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी पास पहुंची, वे दोनों वहां से भाग निकले। उर्फी ने कहा, "जब कोई रात के 3 बजे किसी अकेली रहने वाली लड़की के घर के बाहर खड़ा हो जाए और अंदर आने की जिद करे, तो यह किसी के लिए भी बहुत डरावना होता है। मैं अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हूं।"

उर्फी जावेद ने सुरक्षा पर उठाए सवाल

उर्फी जावेद ने अब इस मामले में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और सवाल उठाया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा? फिलहाल वह खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

23 Dec 2025 02:16 pm

Published on: 23 Dec 2025 02:16 pm

