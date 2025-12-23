रात 3.30 बजे 2 शख्स…उर्फी जावेद के साथ हुई डरा देने वाली घटना, ऐसे बचाई एक्ट्रेस ने जान

उर्फी जावेद ने आगे बताया कि वह उस समय काफी डर गईं थीं, क्योंकि इतनी रात को कोई भी बिना किसी वजह के दरवाजा नहीं खटखटाता। हिम्मत जुटाकर उर्फी ने बाहर खड़े शख्स से बात करने की कोशिश की। एक्ट्रेस के मुताबिक, एक शख्स लगातार उनसे कह रहा था कि "दरवाजा खोलो और हमें घर के अंदर आने दो।" वहीं दूसरा शख्स घर के एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उर्फी ने उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जब उर्फी जावेद ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो भी वह दोनों टस से मस नहीं हुए और बदतमीजी करते हुए बोले, "निकल, निकल।"