रात में उर्फी जावेद और उनकी बहन के साथ क्या हुआ? सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचीं इन्फ्लुएंसर

उर्फी जावेद ने सोमवार तड़के पुलिस स्टेशन से अपनी तस्वीरें पोस्ट कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि रविवार की रात उन्हें और उनकी बहनों को इतना बुरा अनुभव हुआ कि वे सीधा मुंबई के दादाभाई नौरोजी पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। उर्फी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि सुबह के 5 बज रहे हैं और वह एक मिनट भी नहीं सोई हैं। उन्होंने बीती रात को अपनी जिंदगी का सबसे डरावना पल बताया।