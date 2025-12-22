रात में उर्फी जावेद और उनकी बहन के साथ क्या हुआ? सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचीं इन्फ्लुएंसर

बहन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचीं उर्फी जावेद (इमेज सोर्स: इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Urfi Javed Reached Police Station: रविवार की रात उर्फी जावेद और उनकी बहन डॉली जावेद के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। डर से कांपती हुईं बहनें आज सोमवार की सुबह लगभग 5 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचीं, इस बात की पुष्टि खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद और उनकी बहन डॉली जावेद ने की है।
उर्फी ने इसे अपनी लाइफ का सबसे डरावना अनुभव बताया, वहीं डॉली ने खुलासा किया कि पिछले एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब वे मुंबई जैसे बड़े शहर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आखिर रात को ऐसा क्या हुआ कि दोनों बहनों को आधी रात के बाद थाने की शरण लेनी पड़ी? फैंस हैरान हैं और जवाब तलाश रहे हैं।
उर्फी जावेद ने सोमवार तड़के पुलिस स्टेशन से अपनी तस्वीरें पोस्ट कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि रविवार की रात उन्हें और उनकी बहनों को इतना बुरा अनुभव हुआ कि वे सीधा मुंबई के दादाभाई नौरोजी पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। उर्फी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा कि सुबह के 5 बज रहे हैं और वह एक मिनट भी नहीं सोई हैं। उन्होंने बीती रात को अपनी जिंदगी का सबसे डरावना पल बताया।
वहीं उर्फी की बहन डॉली जावेद ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर कहा कि एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब उन्हें मुंबई जैसे बड़े शहर में डर और असुरक्षा महसूस हुई है। हालांकि दोनों बहनों ने ये नहीं बताया कि आखिर रात में उनके साथ क्या हुआ…?
बता दें उर्फी जावेद (Urfi Javed) एक भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फैशन आइकन हैं। वे अपने बोल्ड अंदाज, यूनिक फैशन सेंस और बेबाक पर्सनैलिटी के लिए खूब चर्चित हैं।
उर्फी ने सोनी टीवी के ‘बड़े भैया की दुल्हनिया’, ‘कसौटी ज़िंदगी की 2’, ‘चंद्र नंदिनी’ और ‘मेरी दुर्गा’ जैसे सीरियल्स में अहम रोल निभाए और यहीं से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई।
टीवी के बाद उर्फी ने फिल्मों और ओटीटी (OTT) की ओर रुख किया। वह दिबाकर बनर्जी की फिल्म ‘लव सेक्स और धोखा 2’ में कैमियो करती हुई दिखाई दीं। इसके अलावा, वह प्राइम वीडियो की रियलिटी सीरीज ‘फॉलो कर लो यार’ में अपनी बहनों डॉली, असफी और उरूसा के साथ नजर आईं थीं।
उर्फी को असली लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने 2021 में विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस OTT’ में हिस्सा लिया। यह शो उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाल ही में उर्फी करण जौहर द्वारा होस्ट किए गए शो ‘द ट्रेटर्स’ में दिखीं और अब वह जल्द ही ‘स्प्लिट्सविला’ के नए सीजन में नजर आएंगी।
