ये सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं... कार्तिक आर्यन पर प्रशांत नारायणन का तीखा हमला, बॉलीवुड में मची हलचल

प्रशांत ने बॉलीवुड बबल से बातचीत में बताया, "मुझे लगता है कि कार्तिक यहां के सबसे खराब एक्टर्स में से एक हैं, और वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग की काबिलियत पर सवाल है। वो नॉन-कम्युनिकेटिव इंसान हैं और अक्सर अपने आसपास के लोगों से बूस्ट लेने की कोशिश करते हैं। मुझे उनकी पहली फिल्म 'प्यार का पंचनामा' में ही अच्छा लगा था।" बता दें, जब होस्ट ने पूछा कि भारतीय दर्शक ऐसे स्टार्स की फिल्मों को देखकर उन्हें सफल क्यों बनाते हैं, तो प्रशांत ने जवाब दिया, "मुझे नहीं पता कि लोग उनकी कितनी तारीफ करते हैं, लेकिन मैंने कई बार लोगों को उन पर हसते हुए देखा है। दर्शकों के लिए हंसना अच्छा है, लेकिन अक्सर ये हंसी उनके ऊपर होती है ना कि उनके साथ।"