कानूनी पचड़े में फंसे धनुष बढ़ी मुश्किले, रूकी शूटिंग, प्रोडक्शन हाउस ने ठोका करोड़ो का क्लेम

थेनांडल फिल्म्स ने बताया कि धनुष ने 2016 में 'नान रुद्रन' नाम की फिल्म साइन की थी, जिसमें उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों के लिए सहमति दी थी। परंतु बाद में सीक्रिप्ट पूरा न करने और अन्य कारणों से फिल्म का काम ठप रह गया। प्रोडक्शन हाउस का दावा है कि इस देरी के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। खबरों के अनुसार, थेनांडल फिल्म्स ने फिल्म के लिए एडवांस और अन्य खर्चों में 20 करोड़ तक खर्च किए थे। इसमें एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी और एसजे सूर्या जैसे बड़े सितारों के लिए भी पेमैंट शामिल है। इसके बाद, प्रोडक्शन हाउस ने कहा है कि धनुष की वजह से काम रुका और उनकी लागत हानी में बदल गई।