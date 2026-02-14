14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कानूनी पचड़े में फंसे धनुष बढ़ी मुश्किले, रूकी शूटिंग, प्रोडक्शन हाउस ने ठोका करोड़ो का क्लेम

Dhanush Legal Case: धनुष के कानूनी पचड़ों में फंसने के कारण उनकी नई फिल्म की शूटिंग रुक गई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें करोड़ों रुपये का क्लेम ठोक दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 14, 2026

धनुष के कानूनी पचड़ों में फंसने के कारण उनकी नई फिल्म की शूटिंग रुक गई

धनुष बड़ी कानूनी मुश्किलें (सोर्स: x @KollyWorld14 के अकाउंट द्वारा)

Dhanush Legal Case: साउथ के फेमस एक्टर धनुष एक बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। साउथ फिल्म प्रोडक्शन हाउस थेनांडल फिल्म्स ने उन्हें 20 करोड़ के भारी क्लेम का नोटिस भेजा है। ये नोटिस एक ऐसे फिल्म प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जो 2016 से लटका हुआ है। प्रोडक्शन हाउस का आरोप है कि धनुष ने उस फिल्म के लिए अनुबंध किया था, लेकिन उसने कभी शूटिंग शुरू नहीं की, जिससे प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ।

प्रोडक्शन हाउस ने साफ चेतावनी दी

थेनांडल फिल्म्स ने बताया कि धनुष ने 2016 में 'नान रुद्रन' नाम की फिल्म साइन की थी, जिसमें उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों के लिए सहमति दी थी। परंतु बाद में सीक्रिप्ट पूरा न करने और अन्य कारणों से फिल्म का काम ठप रह गया। प्रोडक्शन हाउस का दावा है कि इस देरी के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। खबरों के अनुसार, थेनांडल फिल्म्स ने फिल्म के लिए एडवांस और अन्य खर्चों में 20 करोड़ तक खर्च किए थे। इसमें एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी और एसजे सूर्या जैसे बड़े सितारों के लिए भी पेमैंट शामिल है। इसके बाद, प्रोडक्शन हाउस ने कहा है कि धनुष की वजह से काम रुका और उनकी लागत हानी में बदल गई।

दरअसल, थेनांडल फिल्म्स के वकील ए चिदंबरम ने बताया है कि धनुष ने प्रोजेक्ट पूरा किए बिना ही अन्य फिल्मों की कॉल शीट्स एक्सेप्ट कर लीं, जिससे फिल्म बीच में रुक गई। प्रोडक्शन हाउस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनके द्वारा मांगे गए मुआवजे का भुगतान निर्धारित समय में नहीं हुआ, तो वे कड़े कानूनी कदम उठाएंगे। बता दें, इस पूरे विवाद पर धनुष ने अब तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दी है। उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग इस मामले पर उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म में कमबैक करने को तैयार

धनुष की हाल ही में 2025 में रिलीज हुई फिल्मों 'कुबेरा', 'इडली कढ़ाई' और 'तेरे इश्क में' की बात करें तो, ये सारी फिल्में कमाल की थी और सबसे खास बात ये है कि 'तेरे इश्क में' ने 161.96 करोड़ की बड़ी कमाई की थी। वे जल्द ही 'कारा' नामक फिल्म में कमबैक करने को तैयार है, जिसकी प्रोड्यूसर डॉ. ईशारी गणेश हैं। इसके अलावा उनका एक और प्रोजेक्ट D55 भी तैयार है, जिसे राजकुमार पेरियासामी डायरेक्ट करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

14 Feb 2026 12:15 pm

Published on:

14 Feb 2026 12:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कानूनी पचड़े में फंसे धनुष बढ़ी मुश्किले, रूकी शूटिंग, प्रोडक्शन हाउस ने ठोका करोड़ो का क्लेम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म नहीं इस एक भूल की वजह से राजपाल यादव पहुंचे जेल, फिल्ममेकर ने वित्तीय संकट को लेकर किया बड़ा दावा

Priyadarshan on Rajpal Yadav Financial Crisis
बॉलीवुड

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर भांजे कृष्णा ने तोड़ी चुप्पी, बोले-  पति-पत्नी के बीच कोई तीसरा…

पिछले काफी समय से गोविंदा के अफेयर की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि परिवार का आदमी इस मामले पर बात करें। ऐसे में गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आइये जानते हैं।
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव के लिए इस बड़े डायरेक्टर का अनोखा फैसला, निभाया दोस्ती का फर्ज

राजपाल यादव के लिए ये नया साल जेल का अंधकार लेकर आया है। चेक बाउंस केस में एक्टर पिछले 10 दिन से बंद हैं। ऐसे में बॉलीवुड उनकी मदद के लिए सामने आया है, अब इस लिस्ट में फेमस डायरेक्टर प्रियदर्शन का नाम भी जुड़ गया है। उनके मदद करने का अंदाज बेहद अनोखा है।
बॉलीवुड

ये सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं… कार्तिक आर्यन पर प्रशांत नारायणन का तीखा हमला, बॉलीवुड में मची हलचल

ये सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं... कार्तिक आर्यन पर प्रशांत नारायणन का तीखा हमला, बॉलीवुड में मची हलचल
बॉलीवुड

जेल मे बंद राजपाल यादव के परिवार की हालत है बेहद खराब, इस कॉमेडियन ने किया खुलासा

राजपाल यादव को 12 फरवरी को बेल नहीं मिल पाई, अब 16 फरवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगी। ऐसे में उनके परिवार को लेकर फेमस कॉमेडियन शंभू शिखर ने बड़ी बात बताई है। उन्होंने उनके हालात को लेकर खुलासा किया है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.