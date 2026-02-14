फिल्म नहीं इस एक भूल की वजह से राजपाल यादव पहुंचे जेल, फिल्ममेकर ने वित्तीय संकट को लेकर किया बड़ा दावा

Priyadarshan on Rajpal Yadav Financial Crisis: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों कानूनी संकट से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे अभिनेता को लेकर इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। इसी बीच निर्देशक प्रियदर्शन खुलकर उनके समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने न सिर्फ राजपाल का बचाव किया बल्कि उनकी आर्थिक परेशानी के पीछे की वजह को लेकर भी एक दावा किया है।