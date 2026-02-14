14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव के लिए इस बड़े डायरेक्टर का अनोखा फैसला, निभाया दोस्ती का फर्ज

Rajpal Yadav In Jail: राजपाल यादव के लिए ये नया साल जेल का अंधकार लेकर आया है। चेक बाउंस केस में एक्टर पिछले 10 दिन से बंद हैं। ऐसे में बॉलीवुड उनकी मदद के लिए सामने आया है, अब इस लिस्ट में फेमस डायरेक्टर प्रियदर्शन का नाम भी जुड़ गया है। उनके मदद करने का अंदाज बेहद अनोखा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 14, 2026

राजपाल यादव के लिए ये नया साल जेल का अंधकार लेकर आया है। चेक बाउंस केस में एक्टर पिछले 10 दिन से बंद हैं। ऐसे में बॉलीवुड उनकी मदद के लिए सामने आया है, अब इस लिस्ट में फेमस डायरेक्टर प्रियदर्शन का नाम भी जुड़ गया है। उनके मदद करने का अंदाज बेहद अनोखा है।

राजपाल यादव की बेल पर 16 फरवरी को होगी सुनवाई

Priyadarshan Help Rajpal Yadav In Jail: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी किंग राजपाल यादव इस समय अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ रुपये के कर्ज के मामले में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में वह अकेले नहीं हैं। फिल्म जगत से उनके लिए लगातार मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। पहले सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद और अब जाने-माने फिल्ममेकर प्रियदर्शन भी राजपाल के समर्थन में आगे आए हैं और उन्होंने एक ऐसी पहल की है जिसने सबका दिल जीत लिया है।

राजपाल यादन की मदद में आगे आए प्रियदर्शन (Priyadarshan Help Rajpal Yadav In Jail)

राजपाल यादव और प्रियदर्शन की जोड़ी ने 'हंगामा', 'भूल भुलैया' और 'मालामाल वीकली' जैसी कई यादगार फिल्में लोगों को दी हैं। प्रियदर्शन की आने वाली एक नई फिल्म में भी राजपाल एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'मिड-डे' को दिए एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने बताया कि उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर (जुबली फिल्म्स) से खास गुजारिश की है कि राजपाल को उनकी तय फीस से ज्यादा पैसे दिए जाएं।

प्रियदर्शन ने राजपाल यादव के लिए कही बड़ी बात (Priyadarshan on Rajpal Yadav fees increase in upcoming movie)

प्रियदर्शन ने कहा, "मैं राजपाल को पिछले 20 सालों से जानता हूं। साल 2000 में फिल्म 'जंगल' में उनकी परफॉर्मेंस देखकर मैं दंग रह गया था। तब से वह मेरी लगभग हर फिल्म का हिस्सा रहे हैं। उनकी मौजूदा हालत को देखते हुए मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि हमें उन्हें बचाना होगा। वह मान गए हैं और राजपाल को उनकी फीस बढ़ाकर दी जा रही है।" दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में राजपाल कॉमेडी नहीं, बल्कि विलेन के रोल में नजर आएंगे।

9 करोड़ के चेक बाउंस केस में अंदर हैं राजपाल यादव (Rajpal Yadav In Jail 9 Crore cheque bounce)

राजपाल यादव की यह मुसीबत 16 साल पुरानी एक गलती का नतीजा है। साल 2010 में उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा और फिल्म 'अता पता लापता' बनाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। दुर्भाग्य से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और राजपाल कर्ज नहीं चुका पाए। समय के साथ ब्याज और जुर्माना जुड़ते-जुड़ते यह रकम 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। पैसों के भुगतान में असमर्थ होने के कारण आखिरकार उन्हें सरेंडर करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

राजपाल यादव पर आएगा संकट! प्रेमानंद महाराज को हो गया था आभास! 2 महीने पहले दी थी ये नसीहत
बॉलीवुड
राजपाल यादव को जब प्रेमानंद महाराज ने देखा तो सबसे पहले यही पूछा था "क्या सब ठीक है"? ऐसे में दोनों में गहरी बातचीत हुई थी। जिसमें महाराज जी ने एक्टर को नसीहत भी दी थी कि बुरे समय में कोई साथ नहीं देता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 12:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जेल में बंद राजपाल यादव के लिए इस बड़े डायरेक्टर का अनोखा फैसला, निभाया दोस्ती का फर्ज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म नहीं इस एक भूल की वजह से राजपाल यादव पहुंचे जेल, फिल्ममेकर ने वित्तीय संकट को लेकर किया बड़ा दावा

Priyadarshan on Rajpal Yadav Financial Crisis
बॉलीवुड

गोविंदा के अफेयर की खबरों पर भांजे कृष्णा ने तोड़ी चुप्पी, बोले-  पति-पत्नी के बीच कोई तीसरा…

पिछले काफी समय से गोविंदा के अफेयर की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि परिवार का आदमी इस मामले पर बात करें। ऐसे में गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आइये जानते हैं।
बॉलीवुड

कानूनी पचड़े में फंसे धनुष बढ़ी मुश्किले, रूकी शूटिंग, प्रोडक्शन हाउस ने ठोका करोड़ो का क्लेम

धनुष के कानूनी पचड़ों में फंसने के कारण उनकी नई फिल्म की शूटिंग रुक गई
बॉलीवुड

ये सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं… कार्तिक आर्यन पर प्रशांत नारायणन का तीखा हमला, बॉलीवुड में मची हलचल

ये सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं... कार्तिक आर्यन पर प्रशांत नारायणन का तीखा हमला, बॉलीवुड में मची हलचल
बॉलीवुड

जेल मे बंद राजपाल यादव के परिवार की हालत है बेहद खराब, इस कॉमेडियन ने किया खुलासा

राजपाल यादव को 12 फरवरी को बेल नहीं मिल पाई, अब 16 फरवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगी। ऐसे में उनके परिवार को लेकर फेमस कॉमेडियन शंभू शिखर ने बड़ी बात बताई है। उन्होंने उनके हालात को लेकर खुलासा किया है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.