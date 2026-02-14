जेल में बंद राजपाल यादव के लिए इस बड़े डायरेक्टर का अनोखा फैसला, निभाया दोस्ती का फर्ज

Priyadarshan Help Rajpal Yadav In Jail: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी किंग राजपाल यादव इस समय अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ रुपये के कर्ज के मामले में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में वह अकेले नहीं हैं। फिल्म जगत से उनके लिए लगातार मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। पहले सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद और अब जाने-माने फिल्ममेकर प्रियदर्शन भी राजपाल के समर्थन में आगे आए हैं और उन्होंने एक ऐसी पहल की है जिसने सबका दिल जीत लिया है।