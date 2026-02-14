अरुंधति रॉय ने क्यों किया BFF 2026 का बॉयकॉट, मचा हंगामा, जानें क्या है पूरा मामला

अरुंधति रॉय को इस साल के बर्लिनाले 2026 में अपनी 1989 की फिल्म 'इन व्हिच एनी गिव्स इट दोज वन' के रिस्टोर वर्जन की स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। ये फिल्म खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें बॉलीवुड के फेमस एक्टर शाहरुख खान ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। हालांकि, उन्होंने अब अपने इवेंट में शामिल होने से खुद को अलग कर लिया है।

इस पर अरुंधति रॉय ने कहा कि जूरी की टिप्पणी अमानवीय और दिल दहला देने वाली थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी भागीदारी वापस ली। उन्होंने जूरी सदस्यों द्वारा गाजा संकट और जर्मनी के इस मुद्दे पर इजरायल के सपोर्ट पर रिएक्ट किया और बेहद दुखद बताया।