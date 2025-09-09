सोशल मीडिया पर Urfi Javed को मिली धमकी, पोस्ट हुई वायरल

उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस शख्स की प्रोफाइल शेयर की है, जो उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। उर्फी ने लिखा, "ये शख्स मेरी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें अपलोड करने की धमकी दे रहा है। उसने एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके मुझे भेजी भी है। मुझे यकीन नहीं होता कि लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर क्या-क्या कर रहे हैं।" इसके साथ ही उर्फी ने आगे लिखा, "मैं इस मामले में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराऊंगी। सभी लड़कियों से कहना चाहती हूं कि अगर आप ऐसी किसी भी परिस्थिति में हैं, तो डरें नहीं और पुलिस में शिकायत करें। गलती आपकी नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो समाज पर धब्बा हैं।"