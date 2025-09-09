Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

सोशल मीडिया पर Urfi Javed को मिली धमकी, पोस्ट हुई वायरल

Urfi Javed: उर्फी जावेद की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके कारण बवाल मच गया है। इन तस्वीरों में छेड़छाड़ की गई है और आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया है, जिससे सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 09, 2025

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तरीके से वायरल हुई Urfi Javed की तस्वीरें, मचा बवाल
उर्फी जावेद (फोटो सोर्स: X)

Urfi Javed: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद एक गंभीर मुसीबत में फंस गई हैं। उन्हें एक शख्स ने तस्वीरों से छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी दी है। उर्फी ने अब खुद उस आरोपी का खुलासा किया है और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।

उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर

उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस शख्स की प्रोफाइल शेयर की है, जो उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। उर्फी ने लिखा, "ये शख्स मेरी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें अपलोड करने की धमकी दे रहा है। उसने एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके मुझे भेजी भी है। मुझे यकीन नहीं होता कि लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर क्या-क्या कर रहे हैं।" इसके साथ ही उर्फी ने आगे लिखा, "मैं इस मामले में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराऊंगी। सभी लड़कियों से कहना चाहती हूं कि अगर आप ऐसी किसी भी परिस्थिति में हैं, तो डरें नहीं और पुलिस में शिकायत करें। गलती आपकी नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो समाज पर धब्बा हैं।"

ये भी पढ़ें

मलाइका के पहनावे पर था पति-जेठ को ऐतराज, फिर भी इस गाने में एक्ट्रेस ने मचाया बवाल
बॉलीवुड
मलाइका के पहनावे पर था पति-जेठ को ऐतराज, फिर भी इस गाने में एक्ट्रेस ने मचाया बवाल
उर्फी जावेद

धमकियों से डरने वाली नहीं

बता दें कि आरोपी के इंस्टाग्राम पर करीब 4 हजार फॉलोअर्स हैं और वह रील क्रिएटर है। उर्फी ने साफ कर दिया है कि वह इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं हैं और कानूनी तरीके से इसका सामना करेंगी। उर्फी ने अन्य लड़कियों को भी ऐसी स्थिति में हिम्मत से काम लेने की सलाह दी है।

तस्वीरों से छेड़छाड़

आजकल सोशल मीडिया पर तस्वीरों से छेड़छाड़ कर महिलाओं को धमकाने के मामले बढ़ रहे हैं। उर्फी जावेद का यह कदम उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो इस तरह की परेशानी का सामना कर रही हैं। उर्फी ने दिखा दिया है कि डरने की बजाय, कानूनी रास्ते पर चलकर ऐसे अपराधियों को सबक सिखाया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

09 Sept 2025 05:35 pm

Published on:

09 Sept 2025 05:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सोशल मीडिया पर Urfi Javed को मिली धमकी, पोस्ट हुई वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.