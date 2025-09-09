सोशल मीडिया पर Urfi Javed को मिली धमकी, पोस्ट हुई वायरल

Urfi Javed: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद एक गंभीर मुसीबत में फंस गई हैं। उन्हें एक शख्स ने तस्वीरों से छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी दी है। उर्फी ने अब खुद उस आरोपी का खुलासा किया है और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।
उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस शख्स की प्रोफाइल शेयर की है, जो उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। उर्फी ने लिखा, "ये शख्स मेरी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें अपलोड करने की धमकी दे रहा है। उसने एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके मुझे भेजी भी है। मुझे यकीन नहीं होता कि लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर क्या-क्या कर रहे हैं।" इसके साथ ही उर्फी ने आगे लिखा, "मैं इस मामले में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराऊंगी। सभी लड़कियों से कहना चाहती हूं कि अगर आप ऐसी किसी भी परिस्थिति में हैं, तो डरें नहीं और पुलिस में शिकायत करें। गलती आपकी नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो समाज पर धब्बा हैं।"
बता दें कि आरोपी के इंस्टाग्राम पर करीब 4 हजार फॉलोअर्स हैं और वह रील क्रिएटर है। उर्फी ने साफ कर दिया है कि वह इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं हैं और कानूनी तरीके से इसका सामना करेंगी। उर्फी ने अन्य लड़कियों को भी ऐसी स्थिति में हिम्मत से काम लेने की सलाह दी है।
आजकल सोशल मीडिया पर तस्वीरों से छेड़छाड़ कर महिलाओं को धमकाने के मामले बढ़ रहे हैं। उर्फी जावेद का यह कदम उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो इस तरह की परेशानी का सामना कर रही हैं। उर्फी ने दिखा दिया है कि डरने की बजाय, कानूनी रास्ते पर चलकर ऐसे अपराधियों को सबक सिखाया जा सकता है।