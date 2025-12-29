वरुण धवन ने सुबह-सुबह किया इमोशनल पोस्ट, पेट डॉग का हुआ निधन

Varun Dhawan Pet Dog Passed Away:बॉलीवुड सितारे जहां एक तरफ नए साल के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं। वहीं, वरुण धवन पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनके सबसे करीबी साथी और उनके प्यारे पालतू कुत्ते (बीगल) 'एंजल' का निधन हो गया है। वरुण, अपने पालतू जानवरों से बेइंतहा प्यार करते हैं। वह उन्हें घर का हिस्सा बताते हैं। अब एंजल के निधन को लेकर उन्होंने खुद एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है