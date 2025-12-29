29 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

वरुण धवन ने सुबह-सुबह किया इमोशनल पोस्ट, पेट डॉग का हुआ निधन

Varun Dhawan Emotional Post: वरुण धवन के फैंस के लिए सोमवार की सुबह दिल तोड़ने वाली रही। एक्टर ने पोस्ट कर बताया है कि उनके डॉग का निधन हो गया है। जिससे वह बेहद प्यार करते थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 29, 2025

Varun Dhawan emotional post in morning he Pet Dog and joey sister angel Passed Away

वरुण धवन ने किया इमोशनल पोस्ट

Varun Dhawan Pet Dog Passed Away:बॉलीवुड सितारे जहां एक तरफ नए साल के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं। वहीं, वरुण धवन पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनके सबसे करीबी साथी और उनके प्यारे पालतू कुत्ते (बीगल) 'एंजल' का निधन हो गया है। वरुण, अपने पालतू जानवरों से बेइंतहा प्यार करते हैं। वह उन्हें घर का हिस्सा बताते हैं। अब एंजल के निधन को लेकर उन्होंने खुद एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है

वरुण धवन के पेट डॉग एंजल का निधन (Varun Dhawan Pet Dog Angel Passed Away)

वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एंजल के साथ बिताए खूबसूरत पलों का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, "RIP एंजल। आज स्वर्ग को एक और फरिश्ता मिल गया है। एक शानदार पपी और जोई की बेहतरीन बहन बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। फिर मिलेंगे।"

वरुण के घर में उनके दूसरे डॉगी 'जोई' के साथ एंजल की बॉन्डिंग अक्सर उनके व्लॉग्स और तस्वीरों में नजर आती थी। ऐसे में एंजल का अचानक चले जाना धवन परिवार के लिए किसी सदस्य को खोने जैसा है।

बॉलीवुड सितारों ने जताया दुख (Varun Dhawan Instagram)

जैसे ही वरुण ने यह खबर शेयर की, फिल्म इंडस्ट्री के उनके दोस्तों और प्रशंसकों ने शोक जताना शुरू कर दिया। वरुण की आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की को-स्टार मृणाल ठाकुर इस खबर से काफी हैरान दिखीं, उन्होंने कमेंट में लिखा, "क्या!" वहीं, मौनी रॉय ने अपना दुख जताते हुए लिखा, "यह सुनकर बहुत बुरा लगा।"

वरुण के फैंस भी अपने चहेते सितारे को हिम्मत दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग "RIP Angel" लिखकर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "भाई, आपके नुकसान के लिए बहुत दुख है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।"

वरुण धवन जल्द आएंगे इन फिल्मों में नजर (Varun Dhawan New Movie)

निजी जीवन में इस दुख के बावजूद, वरुण धवन का प्रोफेशनल करियर काफी व्यस्त है। वह जल्द ही भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर फिल्म 'बॉर्डर 2' में एक जांबाज आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है, जिसमें सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी अहम भूमिकाओं में हैं।

इसके अलावा, वरुण अपने पिता डेविड धवन के निर्देशन में बन रही फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में भी नजर आएंगे। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो अगले साल जून में रिलीज होगी। इसमें उनके साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

खबर शेयर करें:

