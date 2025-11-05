Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Border 2: मेजर होशियार सिंह के रोल में वरुण धवन, रोंगटे खड़े कर देने वाला पोस्टर रिलीज

Border 2 Movie Update: मेजर होशियार सिंह के रोल में वरुण धवन का धांसू ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में एक्टर धांसू अवतार में नजर आने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 05, 2025

Varun-Dhawan-Border-2-First-Look-Out

‘बॉर्डर 2’ मूवी का पोस्टर: बाएं तरफ सनी देओल और दाएं तरफ वरुण (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Varun Dhawan Border 2 First Look Out: वरुण धवन एक बार फिर बड़े पर्दे पर देशभक्ति की लहर जगाने आ रहे हैं। ‘बॉर्डर 2’ में उनका मेजर होशियार सिंह दहिया वाला लुक देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। खून से लथपथ चेहरा, आंखों में जोश और शरीर पर सैनिक की वर्दी, वरुण का यह ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल “देश के शेर” जैसा लग रहा है। देशभक्ति और जुनून से भरी इस फिल्म में वरुण के साथ कई बड़े सितारे भी नजर आने वाले हैं। तो चलिए, जानते हैं, ये फिल्म कब रिलीज होगी। ‘बॉर्डर 2’, कौन-कौन इसमें धमाल मचाएगा और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने वाली है।

एक्टर ने पोस्टर किया शेयर

‘भेड़िया’ फेम वरुण धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर फिल्म 'बॉर्डर-2' से अपना लुक रिवील किया है। उन्हें खून से लथपथ फौजी की वर्दी में देखा जा सकता है, वह हाथ में बंदूक लिए फौलादी जुनून के साथ चिल्लाते हुए दुश्मनों पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने पोस्ट को शेयर कर कैप्शन में लिखा, "देश के सिपाही पीवीसी (परम वीर चक्र) होशियार सिंह दहिया, 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज।"

मेजर होशियार सिंह दहिया ने पाकिस्तानी सैनिकों को चटाई थी धूल

मेजर होशियार सिंह दहिया एक ऐसा नाम जो भारतीय सेना के इतिहास में साहस और बलिदान का प्रतीक है। साल 1957 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए मेजर दहिया ने अपने अदम्य साहस से 1971 के भारत-पाक युद्ध में वो कर दिखाया, जो आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देता है। उस भीषण जंग में जब पाकिस्तानी बटालियन ने उनकी पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया, तब उन्होंने घायल होने के बावजूद हार नहीं मानी।

गोलियों की बौछार के बीच, वे डटे रहे और एक-एक कर कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन लड़ते-लड़ते वे वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी इस शौर्यगाथा के लिए देश ने उन्हें अपने सर्वोच्च युद्ध सम्मान ‘परमवीर चक्र’ से नवाजा। मेजर होशियार सिंह दहिया सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे भारत की मिट्टी के सच्चे हीरो थे, जिन्होंने दिखा दिया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि बलिदान की भावना है।

फिल्म में नजर आएंगे ये स्टार

वरुण धवन के धमाकेदार फौजी लुक के बाद अब फैंस की नजरें सनी देओल और दिलजीत दोसांझ पर टिकी हैं। फिल्म में सनी देओल एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के रूप में वापसी करने वाले हैं।

वहीं, दिलजीत दोसांझ इस बार एयरफोर्स अफसर निर्मल सिंह सेखों की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। ऐसे में इस बार जमीन से लेकर आसमान तक ‘बॉर्डर 2’ में जंग का रोमांच छा जाने वाला है।

फिल्म की स्टारकास्ट में मोना सिंह, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा भी शामिल हैं, जो कहानी को और दमदार बनाएंगे। फिलहाल मेकर्स ने सिर्फ वरुण धवन का जबरदस्त लुक रिलीज किया है, लेकिन खबर है कि जल्द ही दिलजीत का लुक और फिल्म का ट्रेलर भी सामने आने वाला है।

बता दें निधि दत्ता, भूषण कुमार, जे.पी. दत्ता और कृष्ण कुमार के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है।

ये भी पढ़ें

बॉलीवुड एक्टर की बेवफाई का पर्दाफाश, पत्नी ने रखवाया था पर्सनल डिटेक्टिव
बॉलीवुड
Detective Tanya Puri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Nov 2025 06:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Border 2: मेजर होशियार सिंह के रोल में वरुण धवन, रोंगटे खड़े कर देने वाला पोस्टर रिलीज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

भूतिया गुड़िया ‘एनाबेल’ से भी खतरनाक है ‘काल त्रिघोरी’ गुड्डा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनी फिल्म का ट्रेलर आउट

Kaal trighori
बॉलीवुड

शक्ति कपूर की वो फिल्म जिसने बदल दी थी उनकी किस्मत, एक सीन में पड़े थे एक के बाद एक थप्पड़

Shakti Kapoor
बॉलीवुड

हो जाइए तैयार नवंबर में OTT पर आएगा ‘भूचाल’, सस्पेंस, थ्रिलर और ट्विस्ट का मिलेगा तड़का

हो जाइए तैयार नवंबर में OTT पर आएगा 'भूचाल', सस्पेंस, थ्रिलर और ट्विस्ट का मिलेगा तड़का
बॉलीवुड

फेमस एक्टर ने अपनी बुआ की बेटी से की थी शादी, आर्थिक तंगी की वजह से भीख मांगने को हुआ मजबूर

Actor Ayub Khan marriage with his cousin sister
बॉलीवुड

बचपन में हुआ यौन शोषण, Miss India ने बॉलीवुड से बनाई दूरी, 14 साल बाद जानिए सेलिना जेटली का दर्दनाक सच?

Celina Jaitly
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.