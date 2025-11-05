Border 2: मेजर होशियार सिंह के रोल में वरुण धवन, रोंगटे खड़े कर देने वाला पोस्टर रिलीज

Varun Dhawan Border 2 First Look Out: वरुण धवन एक बार फिर बड़े पर्दे पर देशभक्ति की लहर जगाने आ रहे हैं। ‘बॉर्डर 2’ में उनका मेजर होशियार सिंह दहिया वाला लुक देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। खून से लथपथ चेहरा, आंखों में जोश और शरीर पर सैनिक की वर्दी, वरुण का यह ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल “देश के शेर” जैसा लग रहा है। देशभक्ति और जुनून से भरी इस फिल्म में वरुण के साथ कई बड़े सितारे भी नजर आने वाले हैं। तो चलिए, जानते हैं, ये फिल्म कब रिलीज होगी। ‘बॉर्डर 2’, कौन-कौन इसमें धमाल मचाएगा और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनने वाली है।