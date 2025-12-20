Karishma Tanna: लंबी हाइट बना एक्ट्रेस के लिए जी का जंजाल, नहीं मिलता था काम… डिप्रेशन का हो गई थी शिकार

Karishma Tanna Struggle: फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की रंगीन दुनिया जितनी बाहर से ग्लैमर और रोशनी से भरी नजर आती है, अंदर से उतनी ही चुनौतियों और संघर्ष से भरी होती है। यही सफर जिया करिश्मा तन्ना ने, जिन्होंने लंबी हाइट जैसी अपनी खूबसूरती को ही एक समय करियर की सबसे बड़ी बाधा बनते देखा। जहां कई कलाकारों को रूप और कद की वजह से मौके मिलते हैं, वहीं करिश्मा तन्ना को इन्हीं खूबियों के चलते रिजेक्शन झेलना पड़ा। हाइट को लेकर बार-बार मिली निराशा ने उन्हें डिप्रेशन तक पहुंचा दिया, लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी। आज वे टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं, और उनकी कहानी संघर्ष, हिम्मत और खुद पर विश्वास की मिसाल बन चुकी है।