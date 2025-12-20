20 दिसंबर 2025,

शनिवार

बॉलीवुड

Karishma Tanna: लंबी हाइट बना एक्ट्रेस के लिए जी का जंजाल, नहीं मिलता था काम… डिप्रेशन का हो गई थी शिकार

Karishma Tanna: लंबा कद बना करियर की दीवार, जब एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना डिप्रेशन का हो गई थी शिकार। जानें फिल्म इंडस्ट्री में कैसे बनाई पहचान?

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 20, 2025

Karishma Tanna

फोटो में करिश्मा तन्ना (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Karishma Tanna Struggle: फिल्म इंडस्ट्री और टीवी की रंगीन दुनिया जितनी बाहर से ग्लैमर और रोशनी से भरी नजर आती है, अंदर से उतनी ही चुनौतियों और संघर्ष से भरी होती है। यही सफर जिया करिश्मा तन्ना ने, जिन्होंने लंबी हाइट जैसी अपनी खूबसूरती को ही एक समय करियर की सबसे बड़ी बाधा बनते देखा। जहां कई कलाकारों को रूप और कद की वजह से मौके मिलते हैं, वहीं करिश्मा तन्ना को इन्हीं खूबियों के चलते रिजेक्शन झेलना पड़ा। हाइट को लेकर बार-बार मिली निराशा ने उन्हें डिप्रेशन तक पहुंचा दिया, लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी। आज वे टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं, और उनकी कहानी संघर्ष, हिम्मत और खुद पर विश्वास की मिसाल बन चुकी है।

दोस्तों के कहने पर फोटोग्राफी के सेशन में लिया था भाग

21 दिसंबर को जन्मीं करिश्मा ने कभी नहीं सोचा था कि वे एक्टिंग करेंगी। कॉलेज में दोस्तों ने उनकी फोटो खिंचवाईं और अलग-अलग जगह भेजीं, जिससे उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। इसी दौरान बालाजी प्रोडक्शन ने कॉल किया और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से टीवी सफर शुरू हुआ। टीवी में सफलता के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन यहां भी छोटे रोल ही मिलते रहे। उनकी मेहनत और संघर्ष आज उन्हें फिर सफलता की राह पर लेकर जा रहे हैं।

‘संजू’ के बाद 1 साल तक नहीं मिला काम

एक इंटरव्यू में करिश्मा तन्ना ने बताया था कि फिल्म ‘संजू’ में काम मिलना उनके लिए बड़ी उपलब्धि जरूर थी, लेकिन इससे उनके करियर में वैसी बढ़त नहीं मिली, जैसी उन्हें उम्मीद थी। फिल्म रिलीज होने के बाद लगभग एक साल तक उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस से संपर्क किया, फोन किए, उम्मीद जताई, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।

उनके लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि उनके दोस्त भी इंडस्ट्री से नहीं थे, इसलिए अपना दर्द किसी से शेयर करना आसान नहीं था। अकेलेपन और लगातार रिजेक्शन ने उन्हें डिप्रेशन की ओर धकेल दिया। लेकिन करिश्मा ने खुद को संभाला, समय के साथ खुद को समझाया और धीरे-धीरे इस अंधेरे दौर से बाहर निकलने लगीं। आज करिश्मा फिर से कामयाबी की रोशनी में हैं। हाल ही में वह वेब सीरीज में दिखी थीं, और उन्हें आखिरी बार ‘हश-हश’ में एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में देखा गया था। करिश्मा की यह कहानी बताती है कि हिम्मत, धैर्य और खुद पर विश्वास इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है।

Karishma Tanna: लंबी हाइट बना एक्ट्रेस के लिए जी का जंजाल, नहीं मिलता था काम… डिप्रेशन का हो गई थी शिकार

बॉलीवुड

मनोरंजन

