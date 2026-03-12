‘धुरंधर 2’ में लौटा नॉस्टैल्जिया का तड़का! बॉम्बे रॉकर्स का सुपरहिट गाने ‘आरी आरी’ का नया वर्जन हुआ रिलीज

इस गाने को डेनिश-इंडियन म्यूजिक जोड़ी 'बॉम्बे रॉकर्स' उर्फ नवतेज सिंह रेहल और थॉमस सारडॉर्फ ने तैयार किया था। साल 2007 के करीब बॉम्बे रॉकर्स ने अपने पहले म्यूजिक एल्बम 'इंट्रोड्यूसिंग' के साथ इस पंजाबी गाने को रिलीज किया था। ख़बरों की माने तो उस दौरान इस ओरिजिनल पंजाबी गाने ने भारत ही नहीं डेनमार्क में भी धूम मचा दी थी और चार्टबस्टर रहा था। इस गाने में पंजाबी फोक 'बारी बरसी' को हिप-हॉप बीट्स के साथ जोड़ा गया था। और अब लगभग दो दशक बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने 'धुरंधर 2' में इस गाने को लेकर फिल्म और गाने दोनों को शानदार बना दिया है। फिल्म के मूड के हिसाब से गाने के इस नए वर्जन को परफेक्ट तरीके से रीमेक किया गया है।