Oscar जीतना चाहते थे गोविंदा, बोले- ‘जीरो से हीरो बन सकता हूं तो ऑस्कर जीतना कोई बड़ी बात नहीं’

1997 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने पुराने पल को याद करते हुए बताया कि कैसे उनके पास घर का सामान खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं होते थे तो दुकान वाला बनिया घंटों उन्हें अलग खड़े रहने को बोलता था। दुकानदार को पता था की मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मुझसे यह अपमान सहन नहीं होता था, तो एक दिन मैंने मां को मना कर दिया कि मैं सामान खरीदने नहीं जाऊंगा। यह सुनकर मां रोने लगीं और उन्हें देख मुझे भी उन्हें देखकर रोना आ गया। .