‘मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है’, जब अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ठुकरा दिए थे बड़े ऑफर्स

मणिकर्णिका फिल्म के एक सीन में अंकिता लोखंडे। (फोटो सोर्स: IMDb)
Ankita Lokhande: एकता कपूर के पॉपुलर टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' से घर-घर में मशहूर होने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। अंकिता लोखंडे ने टीवी सीरियल के अलावा फिल्मों में भी काम किया। 'पवित्र रिश्ता' की अर्चना से लेकर 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' की झलकारी बाई और 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' की यमुनाबाई सावरकर तक, उन्होंने अपने फैंस को हमेशा प्रेरित किया है।
एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने एक बार बताया था कि कैसे उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े ऑफर्स को ठुकरा दिया था। टीवी सीरियल्स से फेमस होने वाली अंकिता हमेशा से बड़े पर्दे पर कदम रखना चाहती थीं। हालांकि, डेली सोप्स और रियलिटी शोज की इस क्वीन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मदद करने का फैसला किया। सुशांत सिंह राजपूत ने भी पवित्र रिश्ता से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। और वो भी उस समय फिल्मों में काम करना चाहते थे। अंकिता और सुशांत का रिश्ता भी इसी सीरियल से प्यार में बदला, यहां तक कि दोनों शादी भी करने वाले थे। मगर उनका ये रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चला।
अपने रिलेशन और शादी को प्राथमिकता देते हुए अंकिता लोखंडे ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' की एक अहम भूमिका ठुकरा दी थी। उनको इस बात का उस दौरान कोई अफसोस भी नहीं हुआ था। मगर सुशांत से ब्रेअकप के बाद उनकी इस बात का बहुत अफसोस हुआ। 2021 में बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने बताया था, "मुझे याद है संजय सर ने मुझे फोन करके कहा था, 'करले बाजीराव, वरना, याद रख, बहुत पछताएगी। मगर उस वक्त मैंने उस रोल के लिए मना कर दिया था।' इसके आगे उन्होंने बताया कि, 'उस समय मेरी फीलिंग को समझते हुए संजय सर ने मुझसे ये भी बोला था कि यह फिल्म कुछ 'बड़ी' होने वाली है। तब मैंने कहा, 'नहीं सर। मुझे शादी करनी है।' मुझे आज भी याद है। उस टाइम फिर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।”
इसके आगे अंकिता ने कहा, 'शाहरुख खान से मिलने के बाद भी मैंने फराह खान की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' की एक भूमिका ठुकरा दी थी। “आज तक मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं एक मजबूत इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी, और मैंने वह कर दिखाया। चुपचाप, मैं सुशांत के लिए एक मजबूत सहारा बनने की कोशिश कर रही थी,” बाद में उन्होंने कहा, “ब्रेकअप के बाद, मुझे अपनी कीमत समझ में आई। अपनी अहमियत समझना बहुत जरूरी है।”
बता दें कि ब्रेकअप बाद 2021 में, अंकिता लोखंडे ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छे दोस्त विक्की जैन से शादी की। विक्की जैन और अंकिता लोखंडे एक साथ कई रियलिटी शोज में साथ नजर आ चुके हैं। आये दिन अंकिता अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को कपल गोल्स देती हैं और उनके फैंस भी जमकर उनपर प्यार लुटाते हैं। हाल ही में अंकिता और विक्की की शादी को चार साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर के वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो और विक्की एक -दूसरे के साथ अपने प्यार और शादी के 4 साल का जश्न मना रहे हैं।
आपको बता दें कि कुछ समय पहले विक्की और अंकिता, कलर्स टीवी के रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में बतौर कंटेस्टेंट नजर आये थे। इस शो को सोनाली बेंद्रे ने होस्ट किया था।
