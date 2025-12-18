‘मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है’, जब अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ठुकरा दिए थे बड़े ऑफर्स

अपने रिलेशन और शादी को प्राथमिकता देते हुए अंकिता लोखंडे ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' की एक अहम भूमिका ठुकरा दी थी। उनको इस बात का उस दौरान कोई अफसोस भी नहीं हुआ था। मगर सुशांत से ब्रेअकप के बाद उनकी इस बात का बहुत अफसोस हुआ। 2021 में बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने बताया था, "मुझे याद है संजय सर ने मुझे फोन करके कहा था, 'करले बाजीराव, वरना, याद रख, बहुत पछताएगी। मगर उस वक्त मैंने उस रोल के लिए मना कर दिया था।' इसके आगे उन्होंने बताया कि, 'उस समय मेरी फीलिंग को समझते हुए संजय सर ने मुझसे ये भी बोला था कि यह फिल्म कुछ 'बड़ी' होने वाली है। तब मैंने कहा, 'नहीं सर। मुझे शादी करनी है।' मुझे आज भी याद है। उस टाइम फिर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।”