18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है’, जब अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ठुकरा दिए थे बड़े ऑफर्स

Ankita Lokhande: जब अंकिता लोखंडे ने अपने बॉयफ्रैंड सुशांत सिंह राजपूत के लिए संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान की बड़ी-बड़ी 2 फिल्मों को ठुकरा दिया था। एक इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने इसके बारे में खुल कर बात की थी और उन्होंने बताया था कि इस बात का अफसोस और अपनी अहमियत का एहसास उन्हें ब्रेकअप के बाद हुआ।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 18, 2025

Ankita Lokhande Bithday

मणिकर्णिका फिल्म के एक सीन में अंकिता लोखंडे। (फोटो सोर्स: IMDb)

Ankita Lokhande: एकता कपूर के पॉपुलर टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' से घर-घर में मशहूर होने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। अंकिता लोखंडे ने टीवी सीरियल के अलावा फिल्मों में भी काम किया। 'पवित्र रिश्ता' की अर्चना से लेकर 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' की झलकारी बाई और 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' की यमुनाबाई सावरकर तक, उन्होंने अपने फैंस को हमेशा प्रेरित किया है।

एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने एक बार बताया था कि कैसे उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े ऑफर्स को ठुकरा दिया था। टीवी सीरियल्स से फेमस होने वाली अंकिता हमेशा से बड़े पर्दे पर कदम रखना चाहती थीं। हालांकि, डेली सोप्स और रियलिटी शोज की इस क्वीन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मदद करने का फैसला किया। सुशांत सिंह राजपूत ने भी पवित्र रिश्ता से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। और वो भी उस समय फिल्मों में काम करना चाहते थे। अंकिता और सुशांत का रिश्ता भी इसी सीरियल से प्यार में बदला, यहां तक कि दोनों शादी भी करने वाले थे। मगर उनका ये रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चला।

प्यार के लिए अंकिता ने ठुकरा दी थीं बड़ी फिल्में (Ankita Lokhande Rejected 2 Big Films for Her Love)

अपने रिलेशन और शादी को प्राथमिकता देते हुए अंकिता लोखंडे ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' की एक अहम भूमिका ठुकरा दी थी। उनको इस बात का उस दौरान कोई अफसोस भी नहीं हुआ था। मगर सुशांत से ब्रेअकप के बाद उनकी इस बात का बहुत अफसोस हुआ। 2021 में बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे ने बताया था, "मुझे याद है संजय सर ने मुझे फोन करके कहा था, 'करले बाजीराव, वरना, याद रख, बहुत पछताएगी। मगर उस वक्त मैंने उस रोल के लिए मना कर दिया था।' इसके आगे उन्होंने बताया कि, 'उस समय मेरी फीलिंग को समझते हुए संजय सर ने मुझसे ये भी बोला था कि यह फिल्म कुछ 'बड़ी' होने वाली है। तब मैंने कहा, 'नहीं सर। मुझे शादी करनी है।' मुझे आज भी याद है। उस टाइम फिर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।”

इसके आगे अंकिता ने कहा, 'शाहरुख खान से मिलने के बाद भी मैंने फराह खान की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' की एक भूमिका ठुकरा दी थी। “आज तक मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं एक मजबूत इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी, और मैंने वह कर दिखाया। चुपचाप, मैं सुशांत के लिए एक मजबूत सहारा बनने की कोशिश कर रही थी,” बाद में उन्होंने कहा, “ब्रेकअप के बाद, मुझे अपनी कीमत समझ में आई। अपनी अहमियत समझना बहुत जरूरी है।”

2021 में अंकिता लोखंडे ने लिए थे सात फेरे

बता दें कि ब्रेकअप बाद 2021 में, अंकिता लोखंडे ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छे दोस्त विक्की जैन से शादी की। विक्की जैन और अंकिता लोखंडे एक साथ कई रियलिटी शोज में साथ नजर आ चुके हैं। आये दिन अंकिता अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को कपल गोल्स देती हैं और उनके फैंस भी जमकर उनपर प्यार लुटाते हैं। हाल ही में अंकिता और विक्की की शादी को चार साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर के वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो और विक्की एक -दूसरे के साथ अपने प्यार और शादी के 4 साल का जश्न मना रहे हैं।

अंकिता और विक्की इन शोज में आ चुके हैं साथ नजर

आपको बता दें कि कुछ समय पहले विक्की और अंकिता, कलर्स टीवी के रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में बतौर कंटेस्टेंट नजर आये थे। इस शो को सोनाली बेंद्रे ने होस्ट किया था।

ये भी पढ़ें

कमाई में भी धुरंधर निकली आदित्य धर की ‘Dhurandhar’, ‘सैयारा’ ही नहीं ‘कांतारा’ को भी छोड़ा पीछे
Patrika Special News
Dhurandhar Worldwide Collection Day 12

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

18 Dec 2025 11:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है’, जब अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ठुकरा दिए थे बड़े ऑफर्स

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सैयारा’ के बाद एक और रोमेंटिक फिल्म का दिल तोड़ देने वाला ट्रेलर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Out
बॉलीवुड

‘सेलेब्स कंगले होते हैं… ‘ राखी सावंत के बयान ने मचाई हलचल, स्वयंवर में बाबा रामदेव और राहुल गांधी को किया इनवाइट

सेलेब्स कंगले होते हैं... ' राखी सावंत के बयान ने मचाई हलचल, स्वयंवर में बाबा रामदेव और राहुल गांधी को किया इनवाइट
बॉलीवुड

‘बिग बी’ का कमेंट आया सामने… ज्योतिष विद्या के भरोसे फिल्म ‘इक्कीस’! ‘धुरंधर’ के डर से अमिताभ बच्चन के नाती की मूवी पोस्टपोन

dhurandhar vs ikkis
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा के लिए ये फैसला बेहद कठिन, शोभा डे का चौंकाने वाला बयान

धर्मेंद्र की मौत के बाद हेमा के लिए ये फैसला बेहद कठिन, शोभा डे का चौंकाने वाला बयान
बॉलीवुड

60 करोड़ का फ्रॉड… एक्ट्रेस के PUB पर FIR, अब शिल्पा शेट्टी ने नए रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग की घोषणा

Shilpa Shetty New Restaurant Announced
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.