Ankita Lokhande का इमोशनल नोट आया सामने, पोस्ट इंटरनेट पर Viral

पवित्र रिश्ता में प्रिया की छोटी बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे, प्रिया के अंतिम संस्कार में रो पड़ीं। प्रिया के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर अंकिता की खूब आलोचना हुई और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की अंतिम यात्रा में शामिल न होने पर भी उनकी खूब आलोचना हुई। कल आई इस चौंकाने वाली खबर के बाद भी अंकिता ने प्रिया को याद करते हुए कोई पोस्ट या स्टोरी पोस्ट नहीं की, इस बात पर भी प्रशंसक अंकिता से नाराज दिखे।