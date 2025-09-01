Patrika LogoSwitch to English

Ankita Lokhande का इमोशनल नोट आया सामने, पोस्ट इंटरनेट पर Viral

Ankita Lokhande: जब किसी का साथ छूट जाता है या फिर दिल टूट जाता है, तो इंसान के लिए अपने जज्बात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 01, 2025

Ankita Lokhande Latest Post
अंकिता लोखंडे का इमोशनल पोस्ट (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Ankita Lokhande: अंकिता लोखंडे ने अपनी प्रिय दोस्त और 'पवित्र रिश्ता' की को-स्टार प्रिया मराठे के अचानक निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट लिखकर प्रिया को याद किया। 31 अगस्त को प्रिया 38 की उम्र में अचानक चले जाने की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। इंडस्ट्री के दोस्तों और सह-कलाकारों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं साझा कीं, इस दुखद पल में प्रिया को श्रद्धांजलि दी।

प्रिया के बेहद करीब थीं अंकिता लोखंडे

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, जो पवित्र रिश्ता के दिनों से प्रिया के बेहद करीब थीं, ने सोशल मीडिया पर अपने सुखद दिनों की कुछ यादें साझा कीं और एक भावुक नोट लिखा। प्रिया पवित्र रिश्ता की मेरी पहली दोस्त थी। मैं, प्रार्थना और प्रिया… हमारा छोटा सा ग्रुप… जब हम साथ होते थे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता था। प्रिया और मैं एक-दूसरे को मराठी में प्यार से वेडी (मेड गर्ल) कहते थे, और वह रिश्ता वाकई बहुत खास था."

उन्होंने आगे कहा, "वह मेरे अच्छे दिनों में हमेशा मेरे साथ रही और मेरे दुख के दिनों में मेरा साथ दिया… जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, वह कभी नहीं चूकी। वह गणपति बप्पा के दौरान गौरी महाआरती में शामिल होना कभी नहीं भूली, और इस साल, मैं वहाँ तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करूँगी, मेरी वेडी… जबकि तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ।"

प्रिया को अंतिम विदाई देते हुए, अंकिता ने लिखा, "प्रिया, मेरी प्यारी बहन, तुम हमेशा मेरे दिल में और मेरी यादों में ज़िंदा रहोगी। हर हंसी, हर आँसू, हर पल के लिए शुक्रिया। जब तक हम फिर से न मिलें… ओम शांति।"

बता दें प्रिया ने ‘पवित्र रिश्ता’ शो में वर्षा नाम की एक मजबूत और बिंदास लड़की का किरदार निभाया था। वह शो में अंकिता लोखंडे, यानी अर्चना की छोटी बहन, के किरदार में नजर आई थीं।

एक्ट्रेस अनीता ने लिखा…

प्रिया की ताकत और साहस की सराहना करते हुए, अनीता ने लिखा, "प्रिया सबसे मज़बूत थी, उसने हर लड़ाई बहुत हिम्मत से लड़ी। आज वह हमारे बीच नहीं है, और यह लिखते हुए भी मेरा दिल टूट रहा है। उसे खोना एक याद दिलाता है कि हम वास्तव में कभी नहीं जानते कि कोई अपनी मुस्कान के पीछे कितनी लड़ाई लड़ रहा है इसलिए, दयालु रहो… हमेशा।"

अंतिम संस्कार में रो पड़ीं थीं ये एक्ट्रेस लिखा नोट

पवित्र रिश्ता में प्रिया की छोटी बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे, प्रिया के अंतिम संस्कार में रो पड़ीं। प्रिया के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर अंकिता की खूब आलोचना हुई और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की अंतिम यात्रा में शामिल न होने पर भी उनकी खूब आलोचना हुई। कल आई इस चौंकाने वाली खबर के बाद भी अंकिता ने प्रिया को याद करते हुए कोई पोस्ट या स्टोरी पोस्ट नहीं की, इस बात पर भी प्रशंसक अंकिता से नाराज दिखे।

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें कुछ साल पहले कैंसर का पता चला था, लेकिन वे ठीक हो गई थीं, लेकिन इस साल उन्हें फिर से कैंसर हो गया। दुर्भाग्य से, इस बार प्रिया के शरीर ने उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके कारण 38 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। अभिनेत्री के परिवार में उनकी माँ और पति शांतनु मोघे हैं, जो मराठी फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ankita Lokhande का इमोशनल नोट आया सामने, पोस्ट इंटरनेट पर Viral

