ये मुस्लिम एक्ट्रेस पहुंची उज्जैन महाकाल तो मौलाना का फूटा गुस्सा, चंदन लगाने पर बोले- कलमा पढ़ो

बॉलीवुड एक्ट्रेस पर मौलाना का फूटा गुस्सा
Bollywood Actress: बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चर्चा में हैं। नए साल के स्वागत से ठीक पहले नुसरत उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं हैं, जहां उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती में हिस्सा लिया और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। हालांकि, उनकी इस मंदिर यात्रा पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बरेली के प्रसिद्ध मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत के मंदिर जाने और वहां पूजा-पाठ करने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत की मंदिर यात्रा को 'गुनाह' करार दिया है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, "नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर जाकर पूजा की, जल चढ़ाया और माथे पर चंदन लगाया। शरीयत की नजर में यह 'गुनाह-ए-अजीम' (सबसे बड़ा पाप) है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया है।" मौलाना ने आगे कहा कि नुसरत को अपने इस पाप के लिए खुदा से माफी मांगनी चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए।
भले ही नुसरत एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी आस्था किसी एक दायरे में सिमटी हुई नहीं है। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में नुसरत ने अपनी धार्मिक सोच पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि वह बचपन से ही मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च जाती रही हैं।
इतना ही नहीं, नुसरत ने 16 शुक्रवार के व्रत और माता संतोषी का व्रत भी पूरी श्रद्धा के साथ रखा है। वह वैष्णो देवी और केदारनाथ की यात्रा भी कर चुकी हैं। नुसरत का कहना है कि वह नमाज भी पढ़ती हैं और मंदिरों में माथा भी टेकती हैं, क्योंकि उनके लिए ईश्वर का हर रूप सम्मानजनक है।
नुसरत भरूचा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्हें आखिरी बार हॉरर फिल्म 'छोरी 2' में देखा गया था, जो साल 2025 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। फिलहाल, नुसरत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। चर्चा है कि वह मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म 'बन टिक्की' का हिस्सा हैं। इसके अलावा वह लव रंजन की एक मेगा बजट फिल्म में भी नजर आ सकती हैं, जिसमें अजय देवगन और रणबीर कपूर जैसे दिग्गज कलाकार होंगे।
