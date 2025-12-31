ये मुस्लिम एक्ट्रेस पहुंची उज्जैन महाकाल तो मौलाना का फूटा गुस्सा, चंदन लगाने पर बोले- कलमा पढ़ो

Bollywood Actress: बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चर्चा में हैं। नए साल के स्वागत से ठीक पहले नुसरत उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं हैं, जहां उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती में हिस्सा लिया और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। हालांकि, उनकी इस मंदिर यात्रा पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बरेली के प्रसिद्ध मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत के मंदिर जाने और वहां पूजा-पाठ करने पर कड़ी नाराजगी जताई है।