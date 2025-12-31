31 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

ये मुस्लिम एक्ट्रेस पहुंची उज्जैन महाकाल तो मौलाना का फूटा गुस्सा, चंदन लगाने पर बोले- कलमा पढ़ो

Bollywood Actress: बॉलीवुड की फेमस मुस्लिम एक्ट्रेस पर मौलाना ने अपनी भड़ास निकाली है, क्योंकि एक्ट्रेस ने उज्जैन महाकाल में बाबा के दर्शन किए थे और टीका लगाया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 31, 2025

Bareilly Maulana Shahabuddin Razvi

बॉलीवुड एक्ट्रेस पर मौलाना का फूटा गुस्सा

Bollywood Actress: बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी धार्मिक आस्था को लेकर चर्चा में हैं। नए साल के स्वागत से ठीक पहले नुसरत उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं हैं, जहां उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भस्म आरती में हिस्सा लिया और भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। हालांकि, उनकी इस मंदिर यात्रा पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बरेली के प्रसिद्ध मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत के मंदिर जाने और वहां पूजा-पाठ करने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

नुसरत भरूचा को मौलाना ने सुनाई खरी-खोटी (Nushrratt Bharuccha Mahakaal Visit)

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नुसरत की मंदिर यात्रा को 'गुनाह' करार दिया है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, "नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर जाकर पूजा की, जल चढ़ाया और माथे पर चंदन लगाया। शरीयत की नजर में यह 'गुनाह-ए-अजीम' (सबसे बड़ा पाप) है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया है।" मौलाना ने आगे कहा कि नुसरत को अपने इस पाप के लिए खुदा से माफी मांगनी चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए।

नुसरत भगवान में रखती हैं गहरी आस्था (Maulana Shahabuddin Razvi Angry Over Nushrratt Bharuccha)

भले ही नुसरत एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी आस्था किसी एक दायरे में सिमटी हुई नहीं है। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में नुसरत ने अपनी धार्मिक सोच पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि वह बचपन से ही मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च जाती रही हैं।

इतना ही नहीं, नुसरत ने 16 शुक्रवार के व्रत और माता संतोषी का व्रत भी पूरी श्रद्धा के साथ रखा है। वह वैष्णो देवी और केदारनाथ की यात्रा भी कर चुकी हैं। नुसरत का कहना है कि वह नमाज भी पढ़ती हैं और मंदिरों में माथा भी टेकती हैं, क्योंकि उनके लिए ईश्वर का हर रूप सम्मानजनक है।

जल्द इस फिल्म में नजर आएंगी नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha New Movie)

नुसरत भरूचा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्हें आखिरी बार हॉरर फिल्म 'छोरी 2' में देखा गया था, जो साल 2025 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। फिलहाल, नुसरत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। चर्चा है कि वह मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म 'बन टिक्की' का हिस्सा हैं। इसके अलावा वह लव रंजन की एक मेगा बजट फिल्म में भी नजर आ सकती हैं, जिसमें अजय देवगन और रणबीर कपूर जैसे दिग्गज कलाकार होंगे।

खबर शेयर करें:

