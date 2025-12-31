तारा सुतारिया- एपी ढिल्लों के वीडियो की खुली पोल, वीर पहाड़िया का असली रिएक्शन आया सामने

इससे पहले खुद तारा सुतारिया ने भी इंस्टाग्राम पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि कुछ लोग सस्ती पब्लिसिटी के लिए वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके फैला रहे हैं। तारा ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जो बिना सच जाने किसी के चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं। खैर, ओरी के इस खुलासे के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वीर और तारा के बीच सब कुछ ठीक है और यह 'विवाद' महज एक एडिटिंग का खेल था।