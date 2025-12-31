तारा सुतारिया- एपी ढिल्लों के वीडियो की खुली पोल, वीर पहाड़िया का असली रिएक्शन आया सामने

तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों का वीडियो
Tara Sutaria AP Dhillon Real Video: सोशल मीडिया पर 'ओरी' के नाम से मशहूर ओरहान अवत्रामणि अपनी हरकतों और खुलासों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार ओरी ने किसी पार्टी की तस्वीर नहीं, बल्कि एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट का रियल वीडियो शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर चल रही एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया है। यह मामला जुड़ा है एक्ट्रेस तारा सुतारिया और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया से।
हाल ही में मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के दौरान तारा सुतारिया स्टेज पर नजर आई थीं। चर्चा है कि तारा और एपी ढिल्लों पास्ट में एक-दूसरे को डेट कर चुके हैं। स्टेज पर दोनों ने 'थोड़ी सी दारू' गाने पर न केवल जबरदस्त डांस किया, बल्कि एक-दूसरे को गालों पर किस (Kiss) भी किया।
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इसी के साथ वीर पहाड़िया का एक एडिटेड वीडियो भी तेजी से फैलने लगा, जिसमें वह काफी परेशान और अपसेट दिख रहे थे। लोगों ने दावा किया कि अपनी गर्लफ्रेंड को एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह करीब देख वीर खुश नहीं थे। इसके बाद तारा सुतारिया को बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा और लोगों ने यहां तक कह दिया कि "ऐसी गर्लफ्रेंड किसी को न मिले।"
इस बढ़ती ट्रोलिंग के बीच ओरी ने मोर्चा संभाला और कॉन्सर्ट का बिना एडिट किया हुआ 'रियल टाइम फुटेज' पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। ओरी के वीडियो में वीर पहाड़िया कहीं से भी अपसेट नहीं दिख रहे, बल्कि वह तो तारा और एपी के परफॉर्मेंस पर झूम रहे हैं और उसे पूरा इंजॉय कर रहे हैं।
ओरी ने इस वीडियो को 'रियल टाइम फुटेज' कैप्शन दिया, जिससे उन दावों की हवा निकल गई कि वीर अनकंफर्टेबल थे। साफ है कि जो वीडियो पहले वायरल हुआ था, उसे चालाकी से एडिट करके वीर के एक्सप्रेशन को गलत तरीके से पेश किया गया था।
इससे पहले खुद तारा सुतारिया ने भी इंस्टाग्राम पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि कुछ लोग सस्ती पब्लिसिटी के लिए वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके फैला रहे हैं। तारा ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जो बिना सच जाने किसी के चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं। खैर, ओरी के इस खुलासे के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वीर और तारा के बीच सब कुछ ठीक है और यह 'विवाद' महज एक एडिटिंग का खेल था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग