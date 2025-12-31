31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तारा सुतारिया- एपी ढिल्लों के वीडियो की खुली पोल, वीर पहाड़िया का असली रिएक्शन आया सामने

Tara Sutaria AP Dhillon Real Video: तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों का डांस और किस वाला वीडियो इन दिनों चर्चा में हैं। वीर पहाड़िया का गर्लफ्रेंड को स्टेज पर सिंगर के करीब देख वीर पहाड़िया का रिएक्शन खूब वायरल हुआ था। लोग उन्हें इंक्योर बॉयफ्रेंड कह रहे थे। अब उस कॉन्सर्ट का असली और बिना एडिट वीडियो सामने आ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 31, 2025

Tara sutaria ap dhillon kiss controversy now Orry Shares Veer Pahariya Real Reaction and real video (1)

तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों का वीडियो

Tara Sutaria AP Dhillon Real Video: सोशल मीडिया पर 'ओरी' के नाम से मशहूर ओरहान अवत्रामणि अपनी हरकतों और खुलासों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार ओरी ने किसी पार्टी की तस्वीर नहीं, बल्कि एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट का रियल वीडियो शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर चल रही एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया है। यह मामला जुड़ा है एक्ट्रेस तारा सुतारिया और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया से।

तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों का असली वीडियो आया सामने (Tara Sutaria AP Dhillon Real Video)

हाल ही में मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के दौरान तारा सुतारिया स्टेज पर नजर आई थीं। चर्चा है कि तारा और एपी ढिल्लों पास्ट में एक-दूसरे को डेट कर चुके हैं। स्टेज पर दोनों ने 'थोड़ी सी दारू' गाने पर न केवल जबरदस्त डांस किया, बल्कि एक-दूसरे को गालों पर किस (Kiss) भी किया।

वीर पहाड़िया का ऐसा था गर्लफ्रेंड को स्टेज पर देख रिएक्शन (Orry Shares Veer Pahariya Real Reaction)

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इसी के साथ वीर पहाड़िया का एक एडिटेड वीडियो भी तेजी से फैलने लगा, जिसमें वह काफी परेशान और अपसेट दिख रहे थे। लोगों ने दावा किया कि अपनी गर्लफ्रेंड को एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह करीब देख वीर खुश नहीं थे। इसके बाद तारा सुतारिया को बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा और लोगों ने यहां तक कह दिया कि "ऐसी गर्लफ्रेंड किसी को न मिले।"

ओरी ने दिखाया 'असली नजारा'

इस बढ़ती ट्रोलिंग के बीच ओरी ने मोर्चा संभाला और कॉन्सर्ट का बिना एडिट किया हुआ 'रियल टाइम फुटेज' पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। ओरी के वीडियो में वीर पहाड़िया कहीं से भी अपसेट नहीं दिख रहे, बल्कि वह तो तारा और एपी के परफॉर्मेंस पर झूम रहे हैं और उसे पूरा इंजॉय कर रहे हैं।

ओरी ने इस वीडियो को 'रियल टाइम फुटेज' कैप्शन दिया, जिससे उन दावों की हवा निकल गई कि वीर अनकंफर्टेबल थे। साफ है कि जो वीडियो पहले वायरल हुआ था, उसे चालाकी से एडिट करके वीर के एक्सप्रेशन को गलत तरीके से पेश किया गया था।

तारा ने भी तोड़ी चुप्पी (Tara Sutaria On AP Dhillon Kiss And Convert)

इससे पहले खुद तारा सुतारिया ने भी इंस्टाग्राम पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि कुछ लोग सस्ती पब्लिसिटी के लिए वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके फैला रहे हैं। तारा ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए जो बिना सच जाने किसी के चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं। खैर, ओरी के इस खुलासे के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वीर और तारा के बीच सब कुछ ठीक है और यह 'विवाद' महज एक एडिटिंग का खेल था।

ये भी पढ़ें

मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट में 720 का सलाद, 550 की खिचड़ी, हैंगओवर दूर करने के पानी की कीमत है इतनी
बॉलीवुड
Malaika Arora Restaurant Scarlett House mumbai salad 720 khichadi 550 water to cure hangover costs 350

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

31 Dec 2025 10:41 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तारा सुतारिया- एपी ढिल्लों के वीडियो की खुली पोल, वीर पहाड़िया का असली रिएक्शन आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

14 साल की उम्र से मेंटल हेल्थ की बीमारियों से जूझ रही है ये एक्ट्रेस, दर्द से मुक्ति पाने के लिए कर रही हैं इच्छामृत्यु की मांग

14 साल की उम्र से मेंटल हेल्थ की बीमारियों से जूझ रही है ये एक्ट्रेस, दर्द से मुक्ति पाने के लिए कर रही हैं इच्छामृत्यु की मांग
बॉलीवुड

हीरोइन नहीं अब करीना कपूर बनेंगीं विलेन? चर्चा जोरों पर… इस फिल्म फ्रेंचाइजी में करेंगीं वापसी

kareena kapoor
बॉलीवुड

Don 3 New Hero: रणवीर सिंह के ‘डॉन 3’ छोड़ते ही ये सुपरस्टार ले सकता है उनकी जगह

Don 3 Ranveer Singh Exit after this handsome hunk become new don
बॉलीवुड

आर्यन खान थे वजह? रुक गई थी ‘जवान’ की शूटिंग… 4 महीनों तक शाहरुख ने क्यों बना ली थी दूरी?

Shahrukh Khan-Aryan Khan
बॉलीवुड

नया साल मनाने गए थे मालदीव… सोनाक्षी-जहीर की स्विमिंग पूल की तस्वीरें वायरल

Sonakshi-Zaheer Maldives Photos
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.