बॉलीवुड

मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट में 720 का सलाद, 550 की खिचड़ी, हैंगओवर दूर करने के पानी की कीमत है इतनी

Malaika Arora Restaurant: मलाइका अरोड़ा अपने ब्रेकअप और तलाक को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय उनका महंगा रेस्टोरेंट हैं। जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 30, 2025

Malaika Arora Restaurant Scarlett House mumbai salad 720 khichadi 550 water to cure hangover costs 350

मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट का मेन्यू आया सामने

Malaika Arora Restaurant: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन कहे जाने वाली एक्ट्रेस मलाइका इन दिनों अपनी फिल्मों या स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि अपने आलीशान रेस्टोरेंट 'स्कारलेट हाउस' (Scarlett House) की आसमान छूती कीमतों को लेकर चर्चा में हैं। बांद्रा के पॉश पाली विलेज इलाके में स्थित यह रेस्टोरेंट पिछले साल दिसंबर में खुला था, जिसे मलाइका अपने बेटे अरहान खान और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर चलाती हैं।

इस रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आम आदमी के होश उड़ गए हैं। इसमें सलाद की कीमत 720 रुपये है तो 550 रुपये में खिचड़ी मिलती है। वहीं नॉन-अल्कोहॉलिक ड्रिंक्स की शुरुआती कीमत ही 650 से 700 रुपये है।

मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट का मेन्यू हुआ वायरल (Malaika Arora Restaurant Menu)

मलाइका अरोड़ा का रेस्टोरेंट 2,500 वर्ग फुट में फैला एक पुराने विंटेज बंगले में बना है। इसकी थीम पुर्तगाली और भारतीय संस्कृति का एक खूबसूरत मिश्रण है। गांव की सादगी और विदेशी विलासिता को ध्यान में रखकर बनाया गया यह रेस्टोरेंट दिखने में तो बेहद शानदार है, लेकिन यहां एक वक्त का खाना आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है।

350 रुपये में 'एंटी-एजिंग' पानी? (Malaika Arora Restaurant Anti-Ageing Water Price)

सबसे ज्यादा चर्चा रेस्टोरेंट में मिलने वाले पानी और जूस की हो रही है। मलाइका के 'स्कारलेट हाउस' में सामान्य पानी नहीं, बल्कि 'एंटी-एजिंग इन्फ्यूज्ड' पानी बेचा जा रहा है। दावा किया जाता है कि यह पानी बढ़ती उम्र को रोकने में मदद करता है, लेकिन इसकी एक बोतल की कीमत 350 रुपये है। साथ ही हैंगओवर दूर करने वाला पानी भी इतने में ही मिल जाता है।

वहीं, अगर आप चुकंदर, कोकम और अनार का जूस पीना चाहें, तो आपको 450 रुपये चुकाने होंगे। नॉन-अल्कोहॉलिक ड्रिंक्स की शुरुआती कीमत ही 650 से 700 रुपये है, जबकि शैम्पेन की एक बोतल यहां 20,900 रुपये तक जाती है।

साधारण 'खिचड़ी' की कीमत है काफी ज्यादा (Bollywood Actress Malaika Arora)

खाने के शौकीनों के लिए भी यहां के दाम किसी झटके से कम नहीं हैं। अक्सर घर में साधारण मानी जाने वाली 'मसाला खिचड़ी' यहां 550 रुपये में मिल रही है। वहीं, एवोकाडो टोस्ट 625 रुपये का है। अगर आप डाइट के लिए सचेत हैं और सलाद ऑर्डर करते हैं, तो एक प्लेट शाकाहारी अंजीर सलाद के लिए आपको 720 रुपये देने होंगे।

सोशल मीडिया पर जमकर हो रही ट्रोलिंग

मेन्यू कार्ड वायरल होते ही नेटिजन्स ने मलाइका को निशाने पर ले लिया है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि "मलाइका अमृत की कीमत पर पानी बेच रही हैं।" ट्रोलर्स का एक वर्ग यह भी कह रहा है कि यह रेस्टोरेंट सिर्फ वीआईपी और सेलिब्रिटी लोगों के लिए है, आम जनता के लिए यहां सिर्फ खिचड़ी खाना भी एक सपना हो सकता है।

भले ही कीमतों को लेकर आलोचना हो रही हो, लेकिन अपनी सादगी और पुर्तगाली डेकोर के कारण यह रेस्टोरेंट आज भी बॉलीवुड हस्तियों की पार्टी के लिए पहली पसंद बना हुआ है।

