मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट में 720 का सलाद, 550 की खिचड़ी, हैंगओवर दूर करने के पानी की कीमत है इतनी

Malaika Arora Restaurant: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन कहे जाने वाली एक्ट्रेस मलाइका इन दिनों अपनी फिल्मों या स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि अपने आलीशान रेस्टोरेंट 'स्कारलेट हाउस' (Scarlett House) की आसमान छूती कीमतों को लेकर चर्चा में हैं। बांद्रा के पॉश पाली विलेज इलाके में स्थित यह रेस्टोरेंट पिछले साल दिसंबर में खुला था, जिसे मलाइका अपने बेटे अरहान खान और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर चलाती हैं।