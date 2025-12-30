Drishyam 3: ‘विग विवाद’ के बीच अक्षय खन्ना टोपी पहने पहली बार आए सामने, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

निर्देशक अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि अगर 'दृश्यम 3' पिछली फिल्म का सीक्वल है और कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, इसलिए अचानक उनके किरदार के सिर पर बाल दिखना तर्कसंगत नहीं होगा। मंगत पाठक का कहना है कि अक्षय पहले मान गए थे, लेकिन उनके आसपास के 'चमचों' ने उन्हें सलाह दी कि विग में वह ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। इसी बात को लेकर खींचतान बढ़ी और शूटिंग शुरू होने से महज 10 दिन पहले अक्षय ने फिल्म छोड़ दी।