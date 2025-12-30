30 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

Drishyam 3: ‘विग विवाद’ के बीच अक्षय खन्ना टोपी पहने पहली बार आए सामने, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

Akshaye Khanna Video: फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस और 'दृश्यम 3' के विवादों के बीच अक्षय खन्ना पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस उसपर कमेंट भी कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 30, 2025

Akshaye Khanna after long time spotted with cap amid drishyam 3 wig controversy

अक्षय खन्ना का वीडियो आया सामने

Akshaye Khanna Video: बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सफलता का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन इसी बीच वह एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। अजय देवगन की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3' को लेकर फैंस जितने उत्साहित थे, उन्हें उतना ही बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि अक्षय खन्ना अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे।

प्रोड्यूसर्स ने दावा किया कि अक्षय खन्ना का फिल्म से बाहर होना अचानक हुआ था। उन्हें कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। इस पूरे विवाद के बीच अक्षय पहली बार लोगों के सामने आए। उनका वीडियो देख फैंस भी खुश हो गए और कमेंट करने लगे। उनका अंदाज इस दौरान बेहद अलग दिखा।

अक्षय खन्ना विवादों के बीच पहली बार आए सामने (Akshaye Khanna First Appearance amid Drishyam 3 Controversy)

वीडियो में अक्षय खन्ना टोपी लगाए नजर आ रहे हैं। वह बेहद कैजुअल लुक में हैं। जैसे ही पैपराजी उनका वीडियो बनाने लगे तो अक्षय ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब उनका ये अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। अक्षय खन्ना 'दृश्यम 3' विवादों के बीच नजर आए हैं। अब कहा जा रहा है कि शायद अक्षय भी इन सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं।

वहीं, सोशल मीडिया पर अब लोग अक्षय खन्ना को देख कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "भाई तुमने धुरंधर में अपने एक्टिंग से दिल जीत लिया है।" दूसरे ने लिखा, "इन्हें 21 नहीं 51 करोड़ फीस मिलनी चाहिए।" तीसरे ने लिखा, "आप बेस्ट हो।"

विग की डिमांड ने बिगाड़ा खेल? (Drishyam 3 Exit Akshaye Khanna)

बता दें, फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने 'बॉलीवुड हंगामा' से बातचीत में अक्षय खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि अक्षय के साथ कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और उनकी फीस भी तय हो गई थी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अक्षय ने फिल्म में हेयर विग (Wig) पहनने की जिद पकड़ ली।

निर्देशक अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि अगर 'दृश्यम 3' पिछली फिल्म का सीक्वल है और कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था, इसलिए अचानक उनके किरदार के सिर पर बाल दिखना तर्कसंगत नहीं होगा। मंगत पाठक का कहना है कि अक्षय पहले मान गए थे, लेकिन उनके आसपास के 'चमचों' ने उन्हें सलाह दी कि विग में वह ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे। इसी बात को लेकर खींचतान बढ़ी और शूटिंग शुरू होने से महज 10 दिन पहले अक्षय ने फिल्म छोड़ दी।

अक्षय को दे दी गई थी पेमेंट

प्रोड्यूसर का दावा है कि अक्षय को एडवांस पेमेंट दी जा चुकी थी और उनके कपड़ों के लिए डिजाइनरों को भी भुगतान कर दिया गया था। अंतिम समय पर फिल्म छोड़ने से मेकर्स को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके चलते उन्होंने अक्षय खन्ना को कानूनी नोटिस भेज दिया है।

