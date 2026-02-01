‘वंदे मातरम’ पर सरकार के निर्देश पर अन्नू कपूर ने दिया रिएक्शन, बोले- इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए

इसके आगे उन्होंने कहा, “संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। संस्कृत में अद्भुत साहित्य लिखा गया है और संस्कृत में प्रार्थना भी है। अगर लोग सोचते हैं कि यह प्रार्थना किसी हिंदू की है, तो इसमें क्या समस्या है? क्या कोई हिंदू प्रार्थना नहीं कर सकता? और अगर कोई हिंदू प्रार्थना करता है, तो वह केवल अपने कल्याण की बात नहीं करेगा, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की बात करेगा। विश्व भर में फैली हिंसा के बीच अगर कभी गलती से भी शांति की लहर, शांति की हवा आए, तो उस हवा की सुगंध केवल भारत की धरती से ही आएगी।”