70 साल के फेमस एक्टर ने तमन्ना भाटिया की बॉडी पर दिया विवादित बयान, मचा हंगामा

Annu Kapoor On Tamannaah Bhatia: इंडस्ट्री का वो जाना - माना एक्टर जिसे दुनिया बेहद पसंद करती हैं अब वह सुर्खियों में हैं। उन्होंने तमन्ना भाटिया को लेकर बड़ा अटपटा सा बयान दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 13, 2025

Annu Kapoor shameful comment on Tamannaah Bhatia

अन्नू कपूर और तमन्ना भाटिया

Annu Kapoor On Tamannaah Bhatia: 70 साल के फेमस वेटरन एक्टर और शानदार एंकर अन्नू कपूर अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इंडस्ट्री को 100 से ज्यादा फिल्में दे चुके एक्टर अपने मन की बात को सबके सामने खुलकर बोलने में यकीन करते हैं, जो कभी-कभी उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। इस बार भी यही हुआ है। एक्टर से जब तमन्ना भाटिया को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक्ट्रेस की बॉडी को लेकर बयान दिया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

अन्नू कपूर ने दिया तमन्ना भाटिया पर बयान (Annu Kapoor On Tamannaah Bhatia milky body)

अन्नू कपूर हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खुलकर इंडस्ट्री और एक्टर्स पर बात की। शुभंकर मिश्रा ने जब अन्नू कपूर से पूछा गया कि क्या उन्हें तमन्ना भाटिया पसंद हैं, तो एक्टर ने बिना सोचे-समझे कहा, "माशा अल्लाह क्या दूधिया बदन है।" उनका यह बयान तुरंत ही चर्चा का विषय बन गया है। वह आगे भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने फिर तमन्ना भाटिया को लेकर बात की।

अन्नू कपूर ने पूछा शुभंकर मिश्रा से सवाल (Annu Kapoor Tamannaah Bhatia)

शुभंकर ने इसके बाद उन्हें बताया कि एक इंटरव्यू में तमन्ना भाटिया ने कहा था कि आजकल मां बच्चों को उनका एक गाना (आज की रात मजा हुस्न का...) सुनाती हैं और बच्चे सो जाते हैं। यह सुनकर अन्नू कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा, "'कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है।' इसके बाद अन्नू से कहा गया कि इसकी परिभाषा बताइए तो उन्होंने नहीं बताई। अन्नू कपूर की ये बातें अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं।

अन्नू कपूर ने दिया तमन्ना को आशीर्वाद (Annu Kapoor commented on tamannaah bhatia)

अन्नू कपूर ने तमन्ना पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "एक बार आप उनसे पूछिएगा। मैं होता तो जरूर पूछता कि कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है। 'मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और 11 साल पुराना बुड्ढा' तो कौन सो जाता है। बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से, अपने अंदाज से या फिर अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुला रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे स्वस्थ और मीठी नींद सो रहे हैं। और भी अगर उनकी कोई इच्छाएं हो तो भगवान उनको सामर्थ दें कि वो उसे पूरा कर सकें। यही उनके लिए मेरा आशीर्वाद है।"

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी राय

सोशल मीडिया पर कई लोग अन्नू कपूर को ट्रोल कर रहे हैं तो कोई इसे मस्ती-मजाक का नाम दे रहा है। एक यूजर ने लिखा, "अन्नू भाई आप भी बहुत मजाकिया हो।" दूसरे ने लिखा, "ये सब ऐसे बड़े स्टार्स को बोलना शोभा नहीं देता।" तीसरे ने लिखा, "वाह क्या परिभाषा दी है।"

