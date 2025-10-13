70 साल के फेमस एक्टर ने तमन्ना भाटिया की बॉडी पर दिया विवादित बयान, मचा हंगामा

अन्नू कपूर ने तमन्ना पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "एक बार आप उनसे पूछिएगा। मैं होता तो जरूर पूछता कि कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है। 'मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और 11 साल पुराना बुड्ढा' तो कौन सो जाता है। बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से, अपने अंदाज से या फिर अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुला रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी कि हमारे बच्चे स्वस्थ और मीठी नींद सो रहे हैं। और भी अगर उनकी कोई इच्छाएं हो तो भगवान उनको सामर्थ दें कि वो उसे पूरा कर सकें। यही उनके लिए मेरा आशीर्वाद है।"