बॉलीवुड

‘OMG 3’ में फेमस एक्ट्रेस की हुई धमाकेदार एंट्री! पहली बार अक्षय कुमार संग उड़ाएंगी गर्दा

‘OMG 3’ को लेकर एक आया बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म में अभिनेत्री रानी मुखर्जी की धमाकेदार एंट्री हो गई है!

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 02, 2026

Rani Mukerji Joins Oh My God 3

अक्षय कुमार संग रानी मुखर्जी पहली बार मचाएंगी धमाल ( इमेज सोर्स: IMDb)

Rani Mukerji Joins Oh My God 3: ‘ओह माय गॉड 3’ को लेकर फैंस के लिए बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है। इस बार फिल्म में एक ऐसी एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जिनके आने से दर्शकों की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, रानी मुखर्जी पहली बार अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं। उनकी ये जोड़ी बड़े पर्दे पर जबरदस्त धमाल मचाने के लिए तैयार है।

ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार

‘पिंकविला’ की रिपोर्ट के अनुसार, एक सोर्स ने बताया कि ‘OMG’ फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट इस बार और भी बड़ा होने जा रहा है। सोर्स के मुताबिक, ‘ओह माय गॉड’ अक्षय कुमार की पसंदीदा फ्रेंचाइजी है, रानी मुखर्जी के जुड़ने से फिल्म की स्केल और भी बढ़ गई है। उनकी मौजूदगी कहानी में नई गंभीरता और ताजगी जोड़ देगी। यह हाल के समय की सबसे बड़ी कास्टिंग में से एक है।

फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन में है और उम्मीद है कि 2026 के मध्य तक इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। निर्देशक अमित राय ने पहले दोनों पार्ट्स से भी बड़ी और ज्यादा असरदार कहानी तैयार की है। अक्षय कुमार ने भी साफ कहा है कि ‘OMG 3’ को कहानी, इमोशन और परफॉर्मेंस, हर स्तर पर पहले से बेहतर होना चाहिए। रानी के आने से फिल्म की ताकत और बढ़ गई है।

बता दें आने वाले हफ्तों में मेकर्स से इसकी आधिकारिक घोषणा की संभावना है। इसका मतलब ये है कि अभी हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। अक्षय कुमार की OMG यूनिवर्स में वापसी ने पहले ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था। अब रानी मुखर्जी के जुड़ने से दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अपनी दमदार एक्टिंग और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर रानी इस कहानी में और भी गहराई और इमोशन ले आएंगी।

सामाजिक मुद्दों को उठाती है ‘ओह माय गॉड’ फ्रेंचाइजी

बता दें ‘ओह माय गॉड’ फ्रेंचाइजी ने हिंदी सिनेमा में अब तक अपनी खास पहचान बनाई हुई है। इस सीरीज ने हमेशा सामाजिक मुद्दों के साथ पेश किया गया है। पहली दो फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं, बल्कि अपने मजबूत विषयों की वजह से काफी चर्चा में भी रहीं। यही कारण है कि दर्शक तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'OMG 3' में फेमस एक्ट्रेस की हुई धमाकेदार एंट्री! पहली बार अक्षय कुमार संग उड़ाएंगी गर्दा

