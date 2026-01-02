‘OMG 3’ में फेमस एक्ट्रेस की हुई धमाकेदार एंट्री! पहली बार अक्षय कुमार संग उड़ाएंगी गर्दा

बता दें आने वाले हफ्तों में मेकर्स से इसकी आधिकारिक घोषणा की संभावना है। इसका मतलब ये है कि अभी हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। अक्षय कुमार की OMG यूनिवर्स में वापसी ने पहले ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था। अब रानी मुखर्जी के जुड़ने से दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। अपनी दमदार एक्टिंग और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर रानी इस कहानी में और भी गहराई और इमोशन ले आएंगी।