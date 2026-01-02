Dhurandhar Box Office: ‘धुरंधर’ लाई बॉक्स ऑफिस पर तूफान, बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनी पहली फिल्म

Dhurandhar Box Office Collection 28: भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी साल 2025 का जिक्र होगा, तो फिल्म 'धुरंधर' का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस एक्शन-स्पाई थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लेकर आई है कि बड़े-बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। ऐसे में रिलीज के 28 दिन बाद इसने नया इतिहास रचते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आजतक किसी फिल्म के नाम नहीं था।