Dhurandhar Box Office: ‘धुरंधर’ लाई बॉक्स ऑफिस पर तूफान, बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनी पहली फिल्म

रणवीर की धुरंधर ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड
Dhurandhar Box Office Collection 28: भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी साल 2025 का जिक्र होगा, तो फिल्म 'धुरंधर' का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस एक्शन-स्पाई थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लेकर आई है कि बड़े-बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। ऐसे में रिलीज के 28 दिन बाद इसने नया इतिहास रचते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आजतक किसी फिल्म के नाम नहीं था।
5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कमाई के मामले में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। इसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आजतक कोई फिल्म नहीं बना पाई। इस फिल्म ने भारत में लगातार 28 दिनों तक रोजाना दो अंकों (Double Digit) में कमाई की है।
ट्रेड एक्सपर्ट्स भी इस आंकड़े को देखकर हैरान हैं, क्योंकि आमतौर पर बड़ी फिल्में दूसरे या तीसरे हफ्ते के बाद धीमी पड़ने लगती हैं, लेकिन 'धुरंधर' की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि इसे अब सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की 'ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर' कहा जा रहा है।
फिल्म की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में केवल हिंदी वर्जन ने 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। वहीं, अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो यह जादुई आंकड़ा 1100 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही 'धुरंधर' साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। मजबूत 'वर्ड ऑफ माउथ' के कारण फिल्म के शोज चौथे हफ्ते में भी हाउसफुल जा रहे हैं।
फिल्म की कहानी एक भारतीय जासूस की जांबाजी पर आधारित है, जो पाकिस्तान के कराची की गलियों में छुपे आतंक और राजनीति के गठजोड़ को बेनकाब करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। फिल्म में आईसी-814 हाईजैक और 26/11 जैसे असल जियोपॉलिटिकल हालातों का ऐसा ताना-बाना बुना गया है कि दर्शक अंत तक कुर्सी से बंधे रहते हैं।
रणवीर सिंह की पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ-साथ अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी ने इस फिल्म को एक 'मस्ट वॉच' बना दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले हफ्तों में 'धुरंधर' ऑल-टाइम हिंदी बॉक्स ऑफिस के और कौन से बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करती है।
