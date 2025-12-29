‘धुरंधर’ के ‘लुल्ली डकैत’ ने बताया कैसे शूट हुआ था पैंट में हाथ डालने वाला सीन? स्क्रीप्ट पढ़ते ही हो गए थे नर्वस

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर किया 100 करोड़ का आकंड़ा पार
Lulli Dakait in Dhurandhar: फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तो झंडे गाड़े ही हैं, लेकिन इस फिल्म की असली ताकत इसके छोटे-छोटे किरदार साबित हो रहे हैं। फिल्म में एक ऐसा ही किरदार है 'लुल्ली डकैत' का, जिसने अपने चंद मिनटों के स्क्रीन टाइम में ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। यह रोल निभाया है एक्टर नसीम मुगल ने।
लुल्ली के किरदार और हमजा (रणवीर सिंह) के साथ उनके एक बेहद 'अजीब' सीन की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। यह वही सीन है जिसमें वह रणवीर सिंह की पैंट में हाथ डालते हैं। अब ऐसे में उन्होंने बताया कि कैसे ये सीन शूट हुआ था और वह उस दौरान रणवीर ने उन्हें कैसे कंफर्टेबल किया था।
हाल ही में नसीम मुगल ने फिल्मी ज्ञान से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उस चर्चित सीन के बारे में खुलकर बात की, जिसमें वह हमजा की पैंट में हाथ डालते हैं। नसीम ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, तो वह बुरी तरह घबरा गए थे। उन्होंने कहा, "सच कहूं तो वह मोमेंट एकदम क्रेजी था। सीन पढ़ने के बाद मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने कह दिया था कि यार, यह मुझसे नहीं होगा।"
नसीम के आगे बताया, "निर्देशक आदित्य धर ने उन्हें किनारे ले जाकर सीन की गंभीरता और किरदार की सनक को समझाया। आदित्य के भरोसे के बाद ही नसीम यह शूट करने को राजी हुए।
नसीम ने सुपरस्टार रणवीर सिंह की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि रणवीर जैसे बड़े स्टार के साथ ऐसा 'बोल्ड' सीन करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रणवीर ने उन्हें इतना कंफर्टेबल महसूस कराया कि लगा ही नहीं वह किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं और यह सीन सिर्फ दो टेक में पूरा हो गया था। उन्होंने बताया, "लुल्ली का किरदार थोड़ा 'लस्टी' (हवसी) और खूंखार है। पहले टेक में मैं थोड़ा ज्यादा हिंसक हो गया था, जिसे दूसरे टेक में निर्देशक के कहने पर थोड़ा कम किया गया।"
सिर्फ पहले पार्ट की यादें ही नहीं, नसीम ने फिल्म के दूसरे भाग (सीक्वल) को लेकर भी बड़ी हिंट दी है। वह बोले, पार्ट 1 सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म अब देखने को मिलेगी। नसीम से सवाल किया गया कि लोग यह भी बोल रहे हैं कि रहमान डकैत के बड़े बेटे को लुल्ली नहीं बल्कि हमजा ने मारा था, क्या यह सच है? नसीम इस सवाल पर हंस दिए और कहा कि फिल्म के पहले भाग की कई अधूरी कड़ियों और घटनाओं का पिछला सच दूसरे पार्ट में सामने आएगा।
