राजपाल यादव ने तिहाड़ के कठिन वक्त का किया खुलासा, बोले- ‘मेरे लिए जेल में सबसे मुश्किल पल…

Rajpal Yadav: पिछले कुछ हफ़्तों से बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव सुर्खियों में हैं। बीती 5 फरवरी को एक्टर ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले के चलते सरेंडर किया था। हालांकि, तिहाड़ जेल में तकरीबन 11 दिन बिताने के बाद राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से 18 मार्च, 2026 तक अंतरिम जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद राजपाल सीधे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित अपने गांव में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए गए। जहां से उनका डांस वीडियो भी वायरल हो रहा है। जेल से बाहर आने के बाद अभिनेता ने तिहाड़ जेल में बिताए अपने दिनों के बारे में बात करते हुए कहा कि 9 करोड़ रुपयों का ये मामला कई सालों से चल रहा था और उन्हें लगता है कि इसे कानूनी रूप से निपटाना ही सही था।