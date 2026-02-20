मुझे हेलेन आंटी को स्वीकारने में वक्त लगा…, जब सलमान खान ने पापा की दूसरी शादी पर दिया था बड़ा बयान

फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में सलमान खान ने इस दौर पर खुलकर बात की और बताया था कि उन्होंने कैसा महसूस किया था। उन्होंने कहा था, “मेरी मां मेरी जिंदगी का वो अहम हिस्सा हैं जिनके बारे में मैं जितना बोलूं कम होगा। मैं इसका कारण नहीं बता सकता, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत है। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है क्योंकि मैं मां का लाडला हूं। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। जब मेरे पिता ने दोबारा शादी की तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो उनके घर आने का इंतजार करती रहती थीं। हालांकि, मुझे हेलेन आंटी को स्वीकारने में वक्त लगा था, क्योंकि मैं अपनी मां के बहुत करीब हूं।"