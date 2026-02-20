‘उनकी वजह से मैं शाहरुख खान हूं’, सलीम खान की बिगड़ी तबियत के बीच SRK का इमोशनल बयान आया सामने

इंस्टेंट बॉलीवुड (Instant Bollywood) को दिए इंटरव्यू में सूरज पंचोली ने भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, “उनका गैलेक्सी वाला घर हमेशा खुला रहता था, जो भी आना चाहता था, आ सकता था। कोई ताला नहीं, हमेशा खुला रहता था। आप कभी भी दरवाजा खोलकर अंदर जा सकते थे। जब भी आप चाहें। आप उनका फ्रिज खोलकर जो चाहें खा सकते थे। हालांकि, मैंने ऐसा नहीं किया था। चाहे उनका प्रोटीन शेक पीना हो या उनके विटामिन लेना या फिर बची हुई बिरयानी को गर्म करके खाना चाहते हैं? कोई मना नहीं करेगा।”