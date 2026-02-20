20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘उनकी वजह से मैं शाहरुख खान हूं’, सलीम खान की बिगड़ी तबियत के बीच SRK का इमोशनल बयान आया सामने

SRK Statement on Salim Khan: दिग्गज कहानीकार सलीम खान की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसके चलते उनको मंगलवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने अपने शानदार करियर में शाहरुख खान सहित कई नामी चेहरों का मार्गदर्शन किया है। इसी बीच शाहरुख खान का पुराना इंटरव्यू सामने आ रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 20, 2026

Shahrukh Khan Recalls Struggling days

सलीम खान के लिए शाहरुख खान का पुराना भावुक बयान आया सामने। (फोटो सोर्स: IMDb)

SRK Statement on Salim Khan: फिल्म जगत एक ऐसी जगह है जहां किसी के साथ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। यही साथ जब नहीं मिलता तो कई लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं और अगर मिल जाता है तो वो फिल्मी पर्दे पर चमक जाते हैं क्योंकि जब भूख लगती है तो सारे सपने धरे रह जाते हैं। इसी भूख को सहारा दिया सलीम खान ने, जिनके घर का दरवाजा कभी किसी के लिए नहीं बंद हुआ। जो भी चाहे इनके घर में आ सकता है। खाना खा सकता है।

सलीम खान की वजह से मैं शाहरुख खान हूं (I am Shahrukh Khan Because of Salim Khan)

सलीम खान के इसी अपनेपन को शाहरुख खान अक्सर याद करते हैं। साल 2018 में SRK ने उनके इसी प्यार भरे व्यवहार का जिक्र IANS को दिए इंटरव्यू में किया था, मुंबई में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए शाहरुख ने कहा, "जब मैं पहली बार मुंबई आया था और अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहा था, तब मैंने सलमान खान के घर खाना खाया था, उस दौरान सलीम खान जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे प्यार भी दिया। उन्हीं की वजह से मैं 'शाहरुख खान' बन पाया हूं।"

सलीम खान का घर जरूरतमंद के लिए खुला रहता है

शाहरुख खान ही नहीं, फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों ने बताया है कि सलीम खान और उनका परिवार हर शख्स का दिल खोलकर स्वागत करता है। खान परिवार को अक्सर एक ऐसे परिवार के रूप में जाना जाता है जहां डायनिंग टेबल से कोई भूखा नहीं जाता है।

इंस्टेंट बॉलीवुड (Instant Bollywood) को दिए इंटरव्यू में सूरज पंचोली ने भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, “उनका गैलेक्सी वाला घर हमेशा खुला रहता था, जो भी आना चाहता था, आ सकता था। कोई ताला नहीं, हमेशा खुला रहता था। आप कभी भी दरवाजा खोलकर अंदर जा सकते थे। जब भी आप चाहें। आप उनका फ्रिज खोलकर जो चाहें खा सकते थे। हालांकि, मैंने ऐसा नहीं किया था। चाहे उनका प्रोटीन शेक पीना हो या उनके विटामिन लेना या फिर बची हुई बिरयानी को गर्म करके खाना चाहते हैं? कोई मना नहीं करेगा।”

सलमान गैलेक्सी छोड़कर क्यों नहीं रहते बड़े घर में?

एक पुराने इंटरव्यू में, सलमान खान ने बड़े, आलीशान बंगले में जाने के बजाय गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहने का कारण बताया था। उन्होंने कहा था, “मुझे एक बड़े, आलीशान बंगले में रहने के बजाय बांद्रा में अपने फ्लैट में रहना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे माता-पिता मेरे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। बचपन से ही मैं उसी बाएं और दाएं मोड़ से जाता हूं जो मुझे पंसद है और मैं इसी तरह से रहना चाहता हूं।

आपको बता दें कि सलीम खान अपनी दो पत्नियों, सलमा खान और हेलेन, अपने बेटों सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान और उनके परिवारों के साथ मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। इस अपार्टमेंट में उनका पूरा परिवार रहता है। सलीम खान को माइनर ब्रेन हेमरेज के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिलहाल उनकी तबीयत में आराम है और वो जल्द ही हम सबके बीच वापस आ जाएंगे।

ये भी पढ़ें

सलीम खान को क्यों नहीं थी बेटे सलमान खान की शादी की चिंता, एक इंटरव्यू में खुद किया था खुलासा
बॉलीवुड
Salim Khan on Salman Khan Marriage

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

सलमान खान

शाहरुख़ खान

Updated on:

20 Feb 2026 12:52 pm

Published on:

20 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘उनकी वजह से मैं शाहरुख खान हूं’, सलीम खान की बिगड़ी तबियत के बीच SRK का इमोशनल बयान आया सामने

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

क्या सच में शादी की तैयारियां शुरू? या सिर्फ ऐड शूट के बहाने साथ नजर आएंगे रश्मिका और विजय

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Wedding
बॉलीवुड

1 मिनट 55 सेकेंड में toxic का फुल धमाका! विवादों के बीच VFX और एक्शन देख फैंस हुए दीवाने

1 मिनट 55 सेकेंड में toxic का फुल धमाका! विवादों के बीच VFX और एक्शन देख फैंस हुए दीवाने, व्यूज में तोडें सारे रिकॉर्ड
बॉलीवुड

मेरी मां ने ड्राइवर की कॉलर पकड़ी, थप्पड़ जड़ा…, प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया बचपन का एक डरावना किस्सा

Priyanka Chopra and Mother Madhu Chopra
बॉलीवुड

सलमान खान पिता की हेल्थ अपडेट लीक होने पर भड़के, अस्पताल पर उठाए सवाल

सलमान खान पिता की हेल्थ अपडेट लीक होने पर भड़के, अस्पताल पर उठाए सवाल
बॉलीवुड

केरल HC की सख्ती से बढ़ी The Kerala Story 2 की मुश्किलें, सेंसर सर्टिफिकेट पर उठे सवाल

केरल HC की सख्ती से बढ़ी The Kerala Story 2 की मुश्किलें, सेंसर सर्टिफिकेट पर उठे सवाल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.