66 की उम्र में प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर नीना गुप्ता का रिएक्शन, बोलीं- ‘इन बातों से मुझे…’

बता दें नीना गुप्त पिछले कुछ सालों से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करती रही हैं। 1980 के दशक में, उनका वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर विव रिचर्ड्स के साथ संबंध रहा था। उन्होंने अपनी बेटी मसाबा गुप्ता, को अकेले पाला है। मसाबा एक फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस हैं। अपनी बेटी को अकेले पालने का नीना गुप्ता के इस फैसले ने उस दौरान काफी चर्चा बटोरीं थीं।