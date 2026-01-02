मैं रोज बस के जरिए ऑडिशन देने मुंबई आती थी… मेहनत के दम पर बनाई पहचान, ‘बॉर्डर 2’ में नजर आएंगी एक्ट्रेस

टीवी के साथ-साथ मोना सिंह ने फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है। वह ‘3 इडियट्स’ और ‘लाल सिंह चड्ढा’ जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभा चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्मस पर भी काम किया है और हाल ही में ‘Bads of Bollywood’ में दिखाई दी थीं। अब मोना सिंह साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ‘बॉर्डर 2’ में एक अहम किरदार में नजर आने वाली हैं।