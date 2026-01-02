फैंस की धड़कनें तेज! रिलीज हुआ ‘बॉर्डर-2’ का इमोशनल सॉन्ग ‘घर कब आओगे’

‘बॉर्डर-2’ सॉन्ग ‘घर कब आओगे’ रिलीज (इमेज सोर्स: अनु मलिक इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Ghar Kab Aaoge Song Release: 23 जनवरी को रिलीज हो रही साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'बॉर्डर 2' का गाना ' घर कब आओगे ' का आज राजस्थान के जैसलमेर में लॉन्च हुआ। गाने का टीजर कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
बता दें फिल्म की स्टारकास्ट आज सुबह ही मुंबई से जैसलमेर के लिए रवाना हुई, जिसके एयरपोर्ट पर से कई फोटोज सामने आए थे।
'घर कब आओगे' गाना अब अनु मलिक के यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, लेकिन फिलहाल इसका सिर्फ ऑडियो रिलीज हुआ है। इस बार गाने के बोल बिल्कुल नए हैं और म्यूजिक में भी कई बदलाव किए गए हैं। पुराने गाने की पहचान बनी रहे, इसलिए उसकी कुछ खास धुनों को वैसे ही रखा गया है। करीब 10 मिनट लंबे इस गाने में देश की मिट्टी से लेकर माथे की बिंदी तक की बात की गई है।
‘बॉर्डर 2’ में ‘घर कब आओगे’ को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका संगीत मिथुन ने तैयार किया है। यह गाना 2001 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' के गाने' संदेशे आते हैं' का नया वर्जन है, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने बनाया है।
2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘बॉर्डर’ का गीत ‘संदेशे आते हैं’ अपने बोल, संगीत, गायिकी और प्रभावशाली फिल्मांकन की वजह से फिल्म को एक साधारण वॉर ड्रामा से कहीं ऊपर ले गया था। अब देखना है कि रीक्रिएटेड वर्जन 'घर कब आओगे' कितना इंपैक्टफुल होता है।
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
