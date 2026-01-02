फैंस की धड़कनें तेज! रिलीज हुआ ‘बॉर्डर-2’ का इमोशनल सॉन्ग ‘घर कब आओगे’

'घर कब आओगे' गाना अब अनु मलिक के यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, लेकिन फिलहाल इसका सिर्फ ऑडियो रिलीज हुआ है। इस बार गाने के बोल बिल्कुल नए हैं और म्यूजिक में भी कई बदलाव किए गए हैं। पुराने गाने की पहचान बनी रहे, इसलिए उसकी कुछ खास धुनों को वैसे ही रखा गया है। करीब 10 मिनट लंबे इस गाने में देश की मिट्टी से लेकर माथे की बिंदी तक की बात की गई है।