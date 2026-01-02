2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फैंस की धड़कनें तेज! रिलीज हुआ ‘बॉर्डर-2’ का इमोशनल सॉन्ग ‘घर कब आओगे’

Border 2 Song: साल 2026 की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर-2’ 'घर कब आओगे' सॉन्ग मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। 10 मिनट के ऑडियो सॉन्ग में… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 02, 2026

Border 2 song

‘बॉर्डर-2’ सॉन्ग ‘घर कब आओगे’ रिलीज (इमेज सोर्स: अनु मलिक इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Ghar Kab Aaoge Song Release: 23 जनवरी को रिलीज हो रही साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'बॉर्डर 2' का गाना ' घर कब आओगे ' का आज राजस्थान के जैसलमेर में लॉन्च हुआ। गाने का टीजर कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

बता दें फिल्म की स्टारकास्ट आज सुबह ही मुंबई से जैसलमेर के लिए रवाना हुई, जिसके एयरपोर्ट पर से कई फोटोज सामने आए थे।

गाने का ऑडियो रिलीज

'घर कब आओगे' गाना अब अनु मलिक के यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, लेकिन फिलहाल इसका सिर्फ ऑडियो रिलीज हुआ है। इस बार गाने के बोल बिल्कुल नए हैं और म्यूजिक में भी कई बदलाव किए गए हैं। पुराने गाने की पहचान बनी रहे, इसलिए उसकी कुछ खास धुनों को वैसे ही रखा गया है। करीब 10 मिनट लंबे इस गाने में देश की मिट्टी से लेकर माथे की बिंदी तक की बात की गई है।

'घर कब आओगे’ के बारे में

‘बॉर्डर 2’ में ‘घर कब आओगे’ को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका संगीत मिथुन ने तैयार किया है। यह गाना 2001 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' के गाने' संदेशे आते हैं' का नया वर्जन है, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने बनाया है।

गाने को लेकर अपेक्षाएं

2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘बॉर्डर’ का गीत ‘संदेशे आते हैं’ अपने बोल, संगीत, गायिकी और प्रभावशाली फिल्मांकन की वजह से फिल्म को एक साधारण वॉर ड्रामा से कहीं ऊपर ले गया था। अब देखना है कि रीक्रिएटेड वर्जन 'घर कब आओगे' कितना इंपैक्टफुल होता है।

बॉर्डर 2’ की स्टारकास्ट

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

‘संदेसे आते हैं’ गाने ने बदल दी देशभक्ति गीतों की परिभाषा और दी सैनिकों की तन्हाई को आवाज
बॉलीवुड
Border Movie

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

02 Jan 2026 02:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फैंस की धड़कनें तेज! रिलीज हुआ ‘बॉर्डर-2’ का इमोशनल सॉन्ग ‘घर कब आओगे’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Fact Check: Battle Of Galwan का इंपॉर्टेंट सीन हुआ लीक, वायरल वीडियो ने बढ़ाई टेंशन!

Battle Of Galwan
बॉलीवुड

खौफनाक मंजर और रोंगटे खड़े करने वाला सस्पेंस, साउथ की इस फिल्म का पोस्टर आते ही मची सनसनी

खौफनाक मंजर और रोंगटे खड़े करने वाला सस्पेंस, साउथ की इस फिल्म का पोस्टर आते ही मची सनसनी
बॉलीवुड

शिवसेना की शाहरुख खान को चेतावनी, बाग्लादेशी को टीम में लेकर बुरे फंसे

Shiv Sena UBT Warns Shah Rukh Khan after Bangladeshi Player entry IPL says he Earnings Could Fund Terrorism
बॉलीवुड

Ikkis BOC Day 1: पर्दे पर धर्मेंद्र की आखिरी झलक देख रो पड़े फैंस, फिल्म दर्शकों के दिल जीतने में रही कामयाब?

Ikkis BOC Day 1: पर्दे पर धर्मेंद्र की आखिरी झलक देख रो पड़े फैंस, फिल्म दर्शकों के दिल जीतने में रही कामयाब?
बॉलीवुड

Dharmendra Ikkis fee: ‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सबको चौंकाया, रकम जान दंग रह जाएंगे आप

Dharmendra Ikkis fee: 'इक्कीस' में धर्मेंद्र को मिली फीस ने सबको चौंकाया, रकम जान दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.