कैसे बना हर साल 15 अगस्त के दिन बजने वाला Iconic Song, ‘संदेसे आते हैं, हमें तड़पाते हैं…’

दरअसल, अनु मलिक जब इंडस्ट्री में अपनी किस्मत बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात उन्हीं दिनों की है। अनु मलिक ने एक इंटरव्यू ने ये बात बताई थी कि बॉर्डर की शूटिंग से भी पहले एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्होंने एक धुन जावेद अख्तर को सुनाई थी, और जब फिल्म के गाने और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो जावेद अख्तर ने उनसे जेपी दत्ता को वो धुन सुनाने को कहा। जेपी दत्ता को भी वो धुन पसदं आ गई थी। लेकिन जावेद जी को लगा कि अभी गाना पूरा नहीं हुआ है इसलिए उन्होंने गाने के 3 अंतरे लिखने के बाद भी एक और पैरा लिखा।