2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

तलाक के 4 साल बाद 40 की उम्र में कीर्ति कुल्हारी ने अपने से छोटे एक्टर के साथ रिश्ते पर लगाई मुहर

Kirti Kulhari Confirmed Her Relationship: तलाक के 4 साल बाद 40 की उम्र में कीर्ति कुल्हारी ने अपने से छोटे एक्टर के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर नया सफर शुरू किया है। लंबे समय तक चर्चित रहे उनके इस नए रिश्ते की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 02, 2026

ब्रेकअप के बाद 40 की उम्र में कीर्ति कुल्हारी ने अपने से छोटे एक्टर के साथ रिश्ते पर लगाई मुहर, फोटो हुआ वायरल

कीर्ति कुल्हारी (सोर्स: X @actressbuff3)

Kirti Kulhari Confirmed Her Relationship: कीर्ति कुल्हारी ने नए साल के मौके पर अपनी को‑स्टार राजीव सिद्धार्थ के साथ अपनी लव स्टोरी को ओपन कर दिया है। बता दें, कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक रील पोस्ट की जिसमें वे राजीव के साथ बिताए गए कई प्राइवेट और इमोशनल मोमेंट्स की तस्वीरें शेयर की है। जिसे देखकर फैंस और सेलेब्स बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।

कीर्ति कुल्हारी ने अपने से छोटे एक्टर के साथ रिश्ते पर लगाई मुहर

इस रील में कार‑सेल्फी और यात्रा के स्नैपशॉट, लिफ्ट में आराम भरा पल और एक तस्वीर में राजीव का सिर चूमते हुए कीर्ति का रोमांटिक अंदाज दिखा और पोस्ट के लास्ट में एक खिड़की पर दिल और तीर का स्केच के साथ कैप्शन था, "एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है… #happynewyearhappy2026 सभी को।" दरअसल, इस तरह की फोटोज और कैप्शन से कपल ने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है।

इतना ही नहीं, 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' की को‑स्टार मानवी गगरू ने भी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कपल को बधाइंया दीं है, "हैप्पी न्यू ईयर, लवलीज।" बता दें, फैंस के कमेंट्स में खुशी का बोलबाला रहा है और कईयों ने जोड़ी को "नया कपल" बताते हुए प्यार और बधाईयां भेजीं।

दोनों अपनी‑अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं

दरअसल, कीर्ति कुल्हारी 2021 में अपने पति साहिल सहगल से अलग होने के बाद उन्होंने उस समय इंस्टाग्राम पर लिखा था कि वे और साहिल आपसी सहमति से अलग हुए हैं और दोनों अपनी‑अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कीर्ति ने काम में एक्टिव रहते हुए पर्सनल लाइफ को शांत तरीके से संभाला था, अब उनका ये नया सार्वजनिक रिश्ता सुर्खियों में आ गया है।

कीर्ति और राजीव की ये इंस्टाग्राम ऑफिशियल तस्वीरें मीडिया और फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रही हैं। दोनों ने कई बार साथ काम किया है और अब जब उन्होंने अपने रिश्ते की दावा कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Updated on:

02 Jan 2026 04:06 pm

Published on:

02 Jan 2026 04:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाक के 4 साल बाद 40 की उम्र में कीर्ति कुल्हारी ने अपने से छोटे एक्टर के साथ रिश्ते पर लगाई मुहर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फैंस की धड़कनें तेज! रिलीज हुआ ‘बॉर्डर-2’ का इमोशनल सॉन्ग ‘घर कब आओगे’

Border 2 song
बॉलीवुड

Fact Check: Battle Of Galwan का इंपॉर्टेंट सीन हुआ लीक, वायरल वीडियो ने बढ़ाई टेंशन!

Battle Of Galwan
बॉलीवुड

खौफनाक मंजर और रोंगटे खड़े करने वाला सस्पेंस, साउथ की इस फिल्म का पोस्टर आते ही मची सनसनी

खौफनाक मंजर और रोंगटे खड़े करने वाला सस्पेंस, साउथ की इस फिल्म का पोस्टर आते ही मची सनसनी
बॉलीवुड

शिवसेना की शाहरुख खान को चेतावनी, बाग्लादेशी को टीम में लेकर बुरे फंसे

Shiv Sena UBT Warns Shah Rukh Khan after Bangladeshi Player entry IPL says he Earnings Could Fund Terrorism
बॉलीवुड

Ikkis BOC Day 1: पर्दे पर धर्मेंद्र की आखिरी झलक देख रो पड़े फैंस, फिल्म दर्शकों के दिल जीतने में रही कामयाब?

Ikkis BOC Day 1: पर्दे पर धर्मेंद्र की आखिरी झलक देख रो पड़े फैंस, फिल्म दर्शकों के दिल जीतने में रही कामयाब?
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.