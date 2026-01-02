तलाक के 4 साल बाद 40 की उम्र में कीर्ति कुल्हारी ने अपने से छोटे एक्टर के साथ रिश्ते पर लगाई मुहर

कीर्ति कुल्हारी (सोर्स: X @actressbuff3)
Kirti Kulhari Confirmed Her Relationship: कीर्ति कुल्हारी ने नए साल के मौके पर अपनी को‑स्टार राजीव सिद्धार्थ के साथ अपनी लव स्टोरी को ओपन कर दिया है। बता दें, कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक रील पोस्ट की जिसमें वे राजीव के साथ बिताए गए कई प्राइवेट और इमोशनल मोमेंट्स की तस्वीरें शेयर की है। जिसे देखकर फैंस और सेलेब्स बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं।
इस रील में कार‑सेल्फी और यात्रा के स्नैपशॉट, लिफ्ट में आराम भरा पल और एक तस्वीर में राजीव का सिर चूमते हुए कीर्ति का रोमांटिक अंदाज दिखा और पोस्ट के लास्ट में एक खिड़की पर दिल और तीर का स्केच के साथ कैप्शन था, "एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है… #happynewyearhappy2026 सभी को।" दरअसल, इस तरह की फोटोज और कैप्शन से कपल ने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है।
इतना ही नहीं, 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' की को‑स्टार मानवी गगरू ने भी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कपल को बधाइंया दीं है, "हैप्पी न्यू ईयर, लवलीज।" बता दें, फैंस के कमेंट्स में खुशी का बोलबाला रहा है और कईयों ने जोड़ी को "नया कपल" बताते हुए प्यार और बधाईयां भेजीं।
दरअसल, कीर्ति कुल्हारी 2021 में अपने पति साहिल सहगल से अलग होने के बाद उन्होंने उस समय इंस्टाग्राम पर लिखा था कि वे और साहिल आपसी सहमति से अलग हुए हैं और दोनों अपनी‑अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कीर्ति ने काम में एक्टिव रहते हुए पर्सनल लाइफ को शांत तरीके से संभाला था, अब उनका ये नया सार्वजनिक रिश्ता सुर्खियों में आ गया है।
कीर्ति और राजीव की ये इंस्टाग्राम ऑफिशियल तस्वीरें मीडिया और फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रही हैं। दोनों ने कई बार साथ काम किया है और अब जब उन्होंने अपने रिश्ते की दावा कर दिया है।
