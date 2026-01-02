2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बॉलीवुड

सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी! लद्दाख में ‘धुरंधर’ का टिकट हुआ सस्ता, सामने आई वजह

Dhurandhar Movie Tax-Free: ‘धुरंधर’ फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। लद्दाख के एलजी ने ‘धुरंधर’ को टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 02, 2026

Dhurandhar Movie Tax-Free

‘धुरंधर’ फिल्म का पोस्टर (इमेज सोर्स: IMDb)

Dhurandhar Declared Tax-Free In Ladakh: फिल्मों के शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।
बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ को लद्दाख के एलजी ने टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है। जिसके कारण टिकट के रेट सस्ते हो गए हैं। इसकी वजह ये है कि अब फिल्म पर लगने वाला टैक्स (18% GST) नहीं लगेगा।

शुक्रवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने ‘X’ (ट्विटर) पर अपडेट साझा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। इस घोषणा के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है।

लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस ने किया ट्वीट

सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस ने लिखा- “लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता ने बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ को UT Ladakh (केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) में टैक्स-फ्री घोषित किया है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर शूट की गई यह फिल्म लद्दाख के सिनेमाई नजारों को दिखाती है, जो फिल्म बनाने वालों के लिए मजबूत सपोर्ट का संकेत देती है और UT के पसंदीदा बनने की कोशिश को मजबूत करती है। एडमिनिस्ट्रेशन एक नई फिल्म पॉलिसी पर भी काम कर रहा है और लद्दाख में फिल्म प्रोडक्शन को पूरा सपोर्ट देगा।"

बॉक्स-ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की बल्ले-बल्ले

रिलीज के इतने दिन बाद भी ‘धुरंधर’ बॉक्स-ऑफिस पर धूम मचा रही है। बता दें यह फिल्म पाकिस्तान में क्रिमिनल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क में घुसपैठ करने वाले एक भारतीय जासूस की जिंदगी को दिखाती है। यह एक काल्पनिक कहानी है कि कैसे पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड और ISI की मिलीभगत से भारत में आतंकवादी हमले होते हैं। इस साल अच्छी-खासी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद इस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की इकॉनमी को मजबूती दी है। यह भारतीय स्पाई-थ्रिलर जॉनर में एक नए दौर की शुरुआत है।


5 दिसंबर 2025 को रिलीज होने के बाद से ‘धुरंधर’ लगातार शानदार कमाई कर रही है। भारत में इस स्पाई-थ्रिलर ने सिर्फ तीन हफ्तों में ही 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। क्रिसमस और न्यू ईयर के समय भी इसकी कमाई मजबूत बनी रही।

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने बड़ा धमाका किया है। रिलीज के सिर्फ तीन हफ्तों के भीतर ‘धुरंधर’ ने 1164 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया, जिससे यह इतनी तेजी से इस क्लब में शामिल होने वाली चुनिंदा भारतीय फिल्मों में से एक बन गई।

पिट सकती है ‘धुरंधर-2’! रिलीज डेट आने के बाद सामने आई ये बड़ी वजह
बॉलीवुड
Dhurandhar 2-Toxic Movie Big Clash

02 Jan 2026 05:35 pm

02 Jan 2026 04:47 pm

