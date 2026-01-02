सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी! लद्दाख में ‘धुरंधर’ का टिकट हुआ सस्ता, सामने आई वजह

सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस ने लिखा- “लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता ने बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’ को UT Ladakh (केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) में टैक्स-फ्री घोषित किया है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर शूट की गई यह फिल्म लद्दाख के सिनेमाई नजारों को दिखाती है, जो फिल्म बनाने वालों के लिए मजबूत सपोर्ट का संकेत देती है और UT के पसंदीदा बनने की कोशिश को मजबूत करती है। एडमिनिस्ट्रेशन एक नई फिल्म पॉलिसी पर भी काम कर रहा है और लद्दाख में फिल्म प्रोडक्शन को पूरा सपोर्ट देगा।"