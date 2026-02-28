कंगना रनौत ने अनन्या पांडे का उड़ाया मजाक? वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, 'न्यूज18' के एक इवेंट के दौरान कंगना रनौत से एक दिलचस्प सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों- अनन्या पांडे, सारा अली खान और जाह्नवी कपूर में से उन्हें कौन सबसे बेहतर लगती है? इस पर कंगना ने बिना देर किए मुस्कुराते हुए कहा, "लेट्स गो विद अनन्या पांडे" (चलिए अनन्या पांडे को चुनते हैं)। इतना कहते ही कंगना जोर से हंस पड़ीं। उनकी यह हंसी ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। फैंस और नेटिजन्स का मानना है कि कंगना ने अनन्या की तारीफ नहीं की है, बल्कि एक बार फिर उन्हें ट्रोल किया है।