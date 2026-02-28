कॉसर्ट से पहले सीएम हाउस पहुंचे करण औजला, रेखा गुप्ता संग मुलाकात ने बढ़ाई चर्चा, वीडियो वायरल

करण औजला ने भी इस मुलाकात की सराहना की और दिल्ली के लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कंसर्ट का आनंद लें और उनका ये इंडिया टूर देश के कई बड़े शहरों में होगा, लेकिन दिल्ली से इसकी शुरुआत हो रही है। इस टूर को लेकर फैंस में खासा उत्साह है। साथ ही, दिल्ली सरकार ने इस बड़े इवेंट को सफल बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों को अलर्ट पर रखा है। स्टेडियम तक आने-जाने के रास्तों पर जाम न लगे इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही, स्टेडियम परिसर में भीड़ नियंत्रण की पूरी तैयारी की गई है।