28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मार्च में 1 नहीं, 2 नहीं… पूरे 8 होंगे धमाके! ‘धुरंधर 2’ से ‘टॉक्सिक’ तक इन बड़ी फिल्मों की होगी भिड़ंत

March 2026 Theatre Release: मार्च में बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा, क्योंकि इस माह पूरे 8 बड़ी फिल्में एक साथ धमाल मचाने आ रही हैं। 'धुरंधर 2' जैसी एक्शन थ्रिलर से लेकर 'टॉक्सिक' जैसी ड्रामा फिल्मों तक, हर तरह की फिल्मों की भरमार होगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 28, 2026

March 2026 Theatre Release

'धुरंधर 2' से 'टॉक्सिक' तक (सोर्स: IMDb)

March 2026 Theatre Release: मार्च महीने में थिएटर्स में बड़े और मच अवेटेड फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। तो इस महीने हो जाइए तैयार ये रोमांचक, थ्रिलर, रोमांटिक और साइंस फिक्शन फिल्में आपको खूब करेंगी एंटरटेन। आइए जानें मार्च 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट…

ना जाने कौन आ गया

6 मार्च को रिलीज हो रही इस फिल्म में प्यार, नफरत और धोखे की कहानी देखने को मिलेगी। विपुल धवन और पूजा अरोड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है। जतिन सरना, मधुरिमा रॉय और प्रणय पचौरी अहम किरदारों में हैं। ये फिल्म रोमांस के डार्क साइड को दिखाती है।

चरक: फेयर ऑफ फेथ

6 मार्च के दिन केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन की नई थ्रिलर-ड्रामा 'चरक: फेयर ऑफ फेथ' भी रिलीज होगी। ये फिल्म एक पुराने रिचुअल की कहानी है, जो शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती देता है। अंजलि पाटिल, सुब्रत दत्ता और शशि भूषण इसमें लीड रोल निभाएंगे।

हॉपर्स

6 मार्च को ही एनिमेटेड साइंस फिक्शन एडवेंचर कॉमेडी 'हॉपर्स' भी रिलीज होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर डेनियल चोंग हैं और इसमें पाइपर कर्डा, बॉबी मोयनिहान जैसे स्टार्स शामिल हैं।

किस्सा कोर्ट कचहरी का

13 मार्च को कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'किस्सा कोर्ट कचहरी का' रिलीज होगी, जो एक महिला की न्याय की लड़ाई पर बेस्ड है। राजेश शर्मा और नीलू कौर कोहली इसमें लीड स्टार हैं। इसे रजनीश जायसवाल ने डायरेक्ट किया है।

धुरंधर 2

19 मार्च को एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' का सेकंड पार्ट थिएटर में दस्तक देगा। इसमें रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स हैं। इस फिल्म में एक भारतीय जासूस की कहानी है जो पाकिस्तान के एक क्रिमिनल सिंडिकेट को खत्म करता है।

टॉक्सिक: ए फेयरी टेल

'धुरंधर 2' के साथ 19 मार्च को फैंस साउथ सुपरस्टार यश की पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' देखने को भी मिल सकती है। ये एक दमदार पीरियड गैंगस्टर कहानी है, जिसमें तारा सुतारिया और कियारा आडवाणी जैसे कलाकार हैं।

माईसा

रश्मिका मंदाना की 'माईसा' भी मार्च में रिलीज हो सकती है। ये पीरियड ड्रामा फिल्म पहले दिसंबर 2025 के लिए थी लेकिन अब मार्च 2026 तक टाल दी गई है। इसमें गुरु सोमसुंदरम और ईश्वरी राव भी हैं। रिलीज डेट लगभग 20 मार्च तय है।

प्रोजेक्ट हेल मैरी

20 मार्च को एक और साइंस फिक्शन एडवेंचर 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' रिलीज होगी। ये फिल्म एंडी वियर के नॉवेल पर बेस्ड है और इसमें रयान गोसलिंग अहम भूमिका में हैं।

बता दें, मार्च में सिनेमा लवर्स के लिए रोमांच, रोमांस, थ्रिलर, साइंस फिक्शन और कॉमेडी सभी का लुत्फ मिलेगा। अगर आप थिएटर जाना पसंद करते हैं, तो इस महीने की रिलीज को मिस न करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

28 Feb 2026 11:49 am

Published on:

28 Feb 2026 11:48 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मार्च में 1 नहीं, 2 नहीं… पूरे 8 होंगे धमाके! ‘धुरंधर 2’ से ‘टॉक्सिक’ तक इन बड़ी फिल्मों की होगी भिड़ंत

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद, राजपाल यादव बने पंडित, वीडियो वायरल

Rajpal Yadav
बॉलीवुड

हमारा स्लीप डिवॉर्स हो गया है… अर्चना पूरन सिंह ने पति परमीत के साथ अलग रहने को लेकर किया खुलासा

Archana Puran Singh big revealed Sleep Divorce with husband parmeet sethi
बॉलीवुड

कंगना रनौत ने अनन्या पांडे का उड़ाया मजाक? वीडियो हुआ वायरल

kangana Ranaut mocks Ananya Panday
बॉलीवुड

कॉसर्ट से पहले सीएम हाउस पहुंचे करण औजला, रेखा गुप्ता संग मुलाकात ने बढ़ाई चर्चा, वीडियो वायरल

कांसर्ट से पहले सीएम हाउस पहुंचे करण औजला, रेखा गुप्ता संग मुलाकात ने बढ़ाई चर्चा, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

The Kerala Story 2 Collection Day 1: विवादों के बाद ‘द केरल स्टोरी 2’ ने ओपनिंग पर उड़ाया गर्दा, किया कमाल कलेक्शन

The Kerala Story 2 Collection Day 1
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.