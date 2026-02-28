मार्च में 1 नहीं, 2 नहीं… पूरे 8 होंगे धमाके! ‘धुरंधर 2’ से ‘टॉक्सिक’ तक इन बड़ी फिल्मों की होगी भिड़ंत

March 2026 Theatre Release: मार्च महीने में थिएटर्स में बड़े और मच अवेटेड फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। तो इस महीने हो जाइए तैयार ये रोमांचक, थ्रिलर, रोमांटिक और साइंस फिक्शन फिल्में आपको खूब करेंगी एंटरटेन। आइए जानें मार्च 2026 में रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट…