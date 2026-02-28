The Kerala Story 2 Collection Day 1: विवादों के बाद ‘द केरल स्टोरी 2’ ने ओपनिंग पर उड़ाया गर्दा, किया कमाल कलेक्शन

The Kerala Story 2 Box Office Collection Day 1: साल 2023 की सबसे चर्चित और विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' की सफलता के तीन साल बाद निर्माता विपुल शाह इसका सीक्वल 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' लेकर आए हैं। फिल्म को लेकर पिछले कई दिनों से कानूनी और राजनीतिक घमासान जारी था, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। अदालत ने फिल्म पर स्टे लगा दिया था, लेकिन आखिरकार तमाम अड़चनों को पार करते हुए यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। अब फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं।