रोते-रोते रूम में गई अभिनेत्री? ‘साइको सैया’ के इवेंट में हुए ड्रामे पर सुरभि ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- दुर्भाग्यपूर्ण…

Surbhi Chandna-Tejasswi Prakash Psycho Saiyaan Controversy: टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों एक नया विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में रिलीज हुए शो 'साइको सैया' के प्रमोशनल इवेंट के दौरान हुई कथित अनबन ने दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शो की दो प्रमुख अभिनेत्रियां- सुरभि चंदना और तेजस्वी प्रकाश अचानक सुर्खियों में आ गईं, जब प्रमोशन के दौरान माहौल असहज होने की खबरें सामने आईं। अब इस पूरे मामले पर सुरभि ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।