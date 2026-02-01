रोते-रोते रूम में गई अभिनेत्री? ‘साइको सैया’ के इवेंट में हुए ड्रामे पर सुरभि ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- दुर्भाग्यपूर्ण…

Surbhi-Tejasswi Psycho Saiyaan Controversy (सोर्स- एक्स)
Surbhi Chandna-Tejasswi Prakash Psycho Saiyaan Controversy: टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों एक नया विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में रिलीज हुए शो 'साइको सैया' के प्रमोशनल इवेंट के दौरान हुई कथित अनबन ने दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शो की दो प्रमुख अभिनेत्रियां- सुरभि चंदना और तेजस्वी प्रकाश अचानक सुर्खियों में आ गईं, जब प्रमोशन के दौरान माहौल असहज होने की खबरें सामने आईं। अब इस पूरे मामले पर सुरभि ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
मुंबई में आयोजित मीडिया इंटरैक्शन को लेकर शुरुआत से ही सब कुछ सामान्य माना जा रहा था। कलाकारों और मीडिया के बीच बातचीत का पूरा शेड्यूल पहले से तय था। लेकिन कार्यक्रम के दिन अचानक देरी और व्यवस्थाओं में बदलाव ने स्थिति को उलझा दिया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, तय समय पर मीडिया और टीम के सदस्य मौजूद थे, जबकि एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश देर से पहुंचीं। इंतजार लंबा होता गया और इसी दौरान माहौल तनावपूर्ण होने लगा। सुरभि चंदना, जो पहले से वहां मौजूद थीं, सीमित इंटरव्यू देने के बाद कार्यक्रम से निकल गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वह इस अप्रत्याशित स्थिति से काफी असहज दिखाई दीं।
घटनाक्रम ने तब ज्यादा ध्यान खींचा जब खबर आई कि सुरभि इवेंट छोड़ते समय भावुक हो गई थीं। बताया गया कि मीडिया के सामने हुए बदलाव और आखिरी समय पर लिए गए फैसलों ने उन्हें असहज कर दिया। बाद में प्रमोशनल इंटरव्यू अलग-अलग तरीके से पूरे किए गए।
इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि आयोजन टीम पहले से कलाकारों को लाइन-अप की जानकारी दे चुकी थी, लेकिन अंतिम समय में उठे मुद्दों के कारण पूरी योजना बदलनी पड़ी। इससे न केवल टीम बल्कि मीडिया भी असमंजस में पड़ गई।
काफी चर्चाओं और सोशल मीडिया बहस के बाद सुरभि चंदना ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 'इंडिया फोरम्स' में कहा कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन वो इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहतीं। उनके इस संयमित जवाब ने यह संकेत दिया कि वो विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय शांत रखना चाहती हैं।
दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी प्रकाश की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे अटकलों का दौर जारी है।
जैसे ही खबर वायरल हुई, फैंस दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग सुरभि के समर्थन में नजर आए, तो कुछ ने पूरी घटना को गलतफहमी बताया। कई यूजर्स ने इंडस्ट्री में प्रमोशनल रणनीतियों और कलाकारों के बीच तालमेल पर भी सवाल उठाए।
मनोरंजन जगत में शो रिलीज से पहले प्रमोशन बेहद अहम माना जाता है। ऐसे आयोजनों में छोटी-सी गड़बड़ी भी बड़ी खबर बन जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल युग में हर पल कैमरे और सोशल मीडिया की निगरानी में होने के कारण कलाकारों पर दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।
फिलहाल ये विवाद आधिकारिक बयान की कमी के कारण अटकलों तक सीमित है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि पर्दे के पीछे की परिस्थितियां अक्सर स्क्रीन पर दिखने वाली चमक से बिल्कुल अलग होती हैं।
