जब चाहे मां बन सकती हूं…सलमान खान की 41 साल की अभिनेत्री ने फ्रीज कराए एग्स, डेजी शाह बोलीं- शादी जरूरी नहीं

Daisy Shah Eggs Freezing: बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने निजी विचारों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने मदरहुड, शादी और रिश्तों को लेकर खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए हैं। अभिनेत्री का मानना है कि बदलते समय में महिलाओं के पास अब अपने जीवन के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता है और परिवार शुरू करने के लिए शादी ही एकमात्र रास्ता नहीं है।