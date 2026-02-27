घिनौना और मुश्किल शूट था...अस्सी के विवादित सीन पर अनुभव सिन्हा ने क्यों दिया ऐसा बयान

अनुभव सिन्हा ने बताया कि फिल्म की शुरुआती हिस्सा उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में लिख दिया था, लेकिन उसे लिखने के बाद उन्हें खुद से घिन महसूस हुई। इसके बाद उन्हें लगा कि शायद उनके को-राइटर गौरव सोलंकी इसे खारिज कर देंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने इसकी तारीफ की। अनुभव सिन्हा के अनुसार, उस सीन तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने भीतर के अंधेरे से गुजरना पड़ा और खासतौर पर वो शॉट, जिसमें कैमरा कार के नीचे रखा गया है, उनके लिए बेहद असहज और घिनौना था, लेकिन कहानी के लिहाज से जरूरी भी थी।