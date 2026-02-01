रश्मिका मंदाना ने चूमा पति विजय का माथा, शादी की तस्वीरों में दिखा बेशुमार प्यार, फैंस ने उतारी नजर

Rashmika-Vijay Wedding (सोर्स- @viral bhayani)
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding Pictures: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट जगत की सबसे बड़ी और चर्चित खबर है। 26 फरवरी यानी आज दोनों सितारे एक दूसरे के हो चुके हैं। दोनों ने सुबह शादी कर ली है और सात जन्मों के साथ में बंध चुके हैं।
आज सुबह से फैंस को इंतजार था रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरों का और लीजिए शाम होते होते दोनों की शादी की खूबसूरत तस्वीरें अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। दोनों की शादी की फोटोज वायरल हो रही हैं। इसे विरल भयानी पैपराजी पेज समेत कई पेजिस पर शेयर किया गया है।
इन खूबसूरत तस्वीरों के सामने आते ही जहां फैंस इस नए जोड़े की बलाएं उतार रहे हैं। वहीं फोटोज में दोनों के गाल पर लगे नजर के टीके ने भी लोगों का ध्यान खींच लिया है। इस जोड़े ने अपनी वेडिंग सेरेमनी के दौरान अपने-अपने गाल पर नजर का काला टीका लगाया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस शादी का इंतजार लंबे समय से कपल के चाहने वाले कर रहे थे।
एक तस्वीर में रश्मिका विजय के नाक को चूमते हुए नजर आ रही हैं। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में रश्मिका और विजय एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद फैंस ने भर-भर के कपल को बधाई दी।
