रश्मिका मंदाना ने चूमा पति विजय का माथा, शादी की तस्वीरों में दिखा बेशुमार प्यार, फैंस ने उतारी नजर

इन खूबसूरत तस्वीरों के सामने आते ही जहां फैंस इस नए जोड़े की बलाएं उतार रहे हैं। वहीं फोटोज में दोनों के गाल पर लगे नजर के टीके ने भी लोगों का ध्यान खींच लिया है। इस जोड़े ने अपनी वेडिंग सेरेमनी के दौरान अपने-अपने गाल पर नजर का काला टीका लगाया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस शादी का इंतजार लंबे समय से कपल के चाहने वाले कर रहे थे।