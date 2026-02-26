26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘तेरी मेहरबानियां’ के डॉग को सेट पर मिलता था कैसा ट्रीटमेंट, 41 साल बाद जैकी श्रॉफ ने किया खुलासा

Jackie Shroff: जैकी श्रॉफ ने द ग्रेट इंडियन शो पर 1985 की उनकी हिट फिल्म रही तेरी मेहरबानियां से जुड़ा मजेदार किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म में अहम किरदार में दिखे कु्त्ते जेम्स को एक्टर्स जैसा ही शानदार ट्रीटमेंट दिया जाता था

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anshika Kasana

Feb 26, 2026

Jackie Shroff

तेरी मेहरबानियां के सेट पर कुत्तों को मिलता था कैसा ट्रीटमेंट। (फोटो सोर्स: IMDb)

Jackie Shroff: द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'तेरी मेहरबानियां' से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले कुत्ते ‘जेम्स’ को शूटिंग के दौरान स्टार जैसा ट्रीटमेंट मिलता था। जैकी ने ये भी बताया कि ये फिल्म आज भी अपने अनोखे कॉन्सेप्ट की वजह से दर्शकों के बीच लोकप्रिय है।

तेरी मेहरबानियां की अनोखी कहानी

जैकी ने अपनी चर्चित फिल्म तेरी मेहरबानियां का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की कहानी उस समय के हिसाब से काफी अलग थी। जैकी ने बताया कि जब उन्होंने यह फिल्म साइन की थी, तो कई लोगों ने उनसे सवाल किया था कि आखिर वो ऐसी फिल्म क्यों कर रहे हैं, जिसमें हीरो की जगह कुत्ता ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहानी पर भरोसा किया और फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई।

फिल्म में जैकी श्रॉफ का किरदार बीच में ही मर जाता है, लेकिन उनका पालतू कुत्ता उनके दुश्मनों से बदला लेता है। आखिर में वही कुत्ता फिल्म का असली हीरो बनकर उभरता है।

जेम्स को मिलता था स्टार जैसा ट्रीटमेंट

जैकी श्रॉफ ने खुलासा किया कि फिल्म में जो कुत्ता नजर आया, उसका नाम ‘जेम्स’ था और वह उनका निजी पालतू नहीं था। लेकिन सेट पर उसे किसी बड़े सितारे से कम सुविधाएं नहीं दी जाती थीं। उन्होंने बताया कि हर टेक के बाद जेम्स को एयर कंडीशंड कार में आराम करने भेज दिया जाता था। शूटिंग खत्म होने के बाद उसके लिए अलग एयर कंडीशंड होटल रूम बुक होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी नियमित मसाज होती थी, उसे शैम्पू कराया जाता था और उसकी पूरी देखभाल की जाती थी। जैकी ने कहा, 'उसे वही ट्रीटमेंट मिलता था, जैसा जानवरों को मिलना चाहिए।'

आज भी याद की जाती है फिल्म

तेरी मेहरबानियां आज भी अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और भावनात्मक कहानी की वजह से याद की जाती है। एक ऐसे समय में जब पारंपरिक हीरो वाली फिल्में ज्यादा बनती थीं, उस दौर में एक कुत्ते को कहानी का केंद्र बनाना एक अच्छा प्रयोग था। जैकी श्रॉफ के इस खुलासे ने एक बार फिर 'तेरी मेहरबानियां' फिल्म से जुड़ी यादों को ताजा कर दिया है।

ये भी पढ़ें

जब दुनिया ने साथ छोड़ा, तब छात्रों ने भेजी थी राजपाल यादव को मदद, एक्टर ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Rajpal Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

26 Feb 2026 05:54 pm

Published on:

26 Feb 2026 05:53 pm

Hindi News / Entertainment / ‘तेरी मेहरबानियां’ के डॉग को सेट पर मिलता था कैसा ट्रीटमेंट, 41 साल बाद जैकी श्रॉफ ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रश्मिका मंदाना ने चूमा पति विजय का माथा, शादी की तस्वीरों में दिखा बेशुमार प्यार, फैंस ने उतारी नजर

Rashmika-Vijay Wedding Pictures
बॉलीवुड

निक जोनस का लेटर पढ़कर प्रियंका चोपड़ा के निकले आंसू, बोले- मेरी जान…, फैंस ने उतारी कपल की नजर

Nick Jonas Letter To Priyanka Chopra
बॉलीवुड

सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा मेरे सामने आई…मरने के बाद नया जन्म ले चुके अभिनेता? पांच साल बाद मौत को लेकर हुआ चौंकाने वाला दावा

Sidharth Shukla Death Mystery Claim
TV न्यूज

डायरेक्टर के अपरहण और मारपीट मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या हुईं गिरफ्तार, 11 लोगों पर लगा आरोप

Director Anish Kidnap Case
बॉलीवुड

क्या ये दुनिया का सबसे महंगा बर्थडे सेलिब्रेशन है? एक्ट्रेस के 16 करोड़ के हीरा जड़ा केक पर छिड़ी बहस

उर्वशी रौतेला
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.