‘तेरी मेहरबानियां’ के डॉग को सेट पर मिलता था कैसा ट्रीटमेंट, 41 साल बाद जैकी श्रॉफ ने किया खुलासा

जैकी श्रॉफ ने खुलासा किया कि फिल्म में जो कुत्ता नजर आया, उसका नाम ‘जेम्स’ था और वह उनका निजी पालतू नहीं था। लेकिन सेट पर उसे किसी बड़े सितारे से कम सुविधाएं नहीं दी जाती थीं। उन्होंने बताया कि हर टेक के बाद जेम्स को एयर कंडीशंड कार में आराम करने भेज दिया जाता था। शूटिंग खत्म होने के बाद उसके लिए अलग एयर कंडीशंड होटल रूम बुक होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी नियमित मसाज होती थी, उसे शैम्पू कराया जाता था और उसकी पूरी देखभाल की जाती थी। जैकी ने कहा, 'उसे वही ट्रीटमेंट मिलता था, जैसा जानवरों को मिलना चाहिए।'